Tafferugli nei pressi dello stadio di Tokyo tra polizia e manifestanti che protestavano contro lo svolgimento delle Olimpiadi con slogan e cartelli che ne chiedevano l'annullamento, all'interno solo 950 invitati, tra giornalisti e rappresentanti istituzionali, ad assistere alla cerimonia d'apertura della 32.a edizione delle Olimpiadi, la prima a svolgersi durante una pandemia.

Ad accendere il braciere olimpico è stata la tennista Naomi Osaka, che ha ricevuto la torcia all'interno dello stadio, dopo che questa era passata di mano in mano tra diversi atleti simbolo del Giappone, oltre ad una coppia di sanitari e ad un gruppo di bambini nati a Fukushima.

Lo spettacolo della cerimonia di apertura, oltre a suggestioni postmoderne, si è richiamata al Giappone del periodo Edo (1602-1867). Dopo un’iniziale e ossessiva musica elettronica, con ballerini e un tapis roulant al centro della scena, per indicare il fatto che durante la pandemia lo sport è stato relegato tra le mura delle case, si è passati ai danzatori che hanno fatto le loro evoluzioni legate da un filo rosso che nella cultura nipponica indica il legame che unisce le persone.

Quindi, nello stadio ha fatto il suo ingresso la bandiera nazionale giapponese, a cui è seguito quello dell’imperatore Naruhito accompagnato dal presidente del Cio Thomas Bach sulle note del "kimagayo", l’inno nazionale nipponico.

Finito il momento istituzionale, sono stati ricordati i membri della delegazione israeliana uccisi nelle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Nel finale, spazio al "matsuri", festival dei santuari shintoisti, con giovani danzatori abbigliati sia con gli abiti tipici di questi eventi – che si richiamano al Giappone di epoca Edo – sia con abiti moderni.

Dopo che lo spettacolo si è concluso con i fuochi d'artificio, è stata la volta degli atleti, le cui delegazioni hanno sfilato all'interno dello stadio secondo la sequenza del sillabario giapponese hiragana (a, i, u, e, o, ka, ki ku, ke ko…).

