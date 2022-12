Brescia. ltc – lorenzo tiezzi comunicazione amplia i suoi orizzonti: tra i nuovi progetti seguiti ecco Gardacqua, importante centro benessere con piscina e ristorante a Garda (VR) e la collaborazione con Luca Contini Production su diversi fronti, tra cui la creazione di ben due nuovi progetti editoriali.

ltc continua a seguire, oltre a quella di diversi artisti e professionisti, la comunicazione di molti dei più importanti locali tra Bergamo, Brescia e Cremona (Circus, #Costez, Hotel Costez, Bolgia, Caballo Loco, River), ma si occupa anche di turismo e club internazionali (Domina, The Beach) e segue strategia e branding di Greeneral, un importante progetto ambientale (messa a dimora di lastre di Eternit).

ltc torna poi a collaborare anche con Denys Maiorino, importante manager musicale da sempre attivo nella scena hip hop italiana che da qualche tempo è tornato ad occuparsi anche di una sua antica passione, i motori. Con la sua Epoca Motors restaura con successo Vespe d’Epoca e prepara modelli da corsa. L’elenco completo dei clienti di ltc – lorenzo tiezzi comunicazione è disponibile, come sempre, nella pagina CLIENTI del sito dell'agenzia, lorenzotiezzi.it .

Continua, infine, la crescita di AllaDiscoteca.com, per tutti AllaDisco, house organ non troppo 'organico' di ltc - lorenzo tiezzi comunicazione. Accanto ai pensieri di Lorenzo Tiezzi, che ad esempio scrive del disco del suo cuore, "Vado al massimo" di Vasco Rossi che compie in questi giorni 40 anni, ci sono i taglienti editoriali di Riccardo Sada, storico giornalista dance (Sada Says) e le sofisticate selezioni musicali di Mitch B. (ADMB).

Per fortuna, nel mondo, il divertimento giovanile c'è, cambia pelle continuamente: se alcune grandi discoteche chiudono, i ragazzi si ritrovano in piccoli club, ai festival... e i più grandicelli riempiono decine di ristoranti con musica, un tipo di locale di lusso (accessibile) che sta spopolando nel mondo. Soprattutto in Italia, paese in crisi demografica ed economica, fa notizia solo quando crea problemi... ma c'è, resiste e AllaDisco lo racconta.



(nella foto Lorenzo Tiezzi a Radio Studio Più, su cui interviene ogni settimana durante “I Feel Good”, il pogramma di Miki Garzilli)