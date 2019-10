A Lampedusa i funerali delle 13 donne morte nel naufragio del 7 ottobre

Un sopravvissuto era riuscito a recuperare una bambina, la teneva stretta quando si è sentito tirare giù da qualcuno che, incapace di nuotare, era già sott'acqua e stava lottando per non annegare. Per liberarsi dalla presa che poteva essergli fatale, solo per un attimo ha lasciato la piccola che però subito dopo non c'era più.

Quanto sopra riportato è accaduto lo scorso 7 ottobre, a seguito del naufragio nei pressi di Lampedusa. Solo 22 persone sono state tratte in salvo, con decine di dispersi, il cui numero, però, non è stato ancora precisato, visto che non è stato possibile stabilire con certezza quante fossero le persone a bordo della barca che li ospitava.

Certo, però, il numero delle donne decedute (13), di cui sono stati recuperati i corpi. Oggi si sono tenuti i funerali, senza che alcun rappresentante delle istituzioni fosse presente. Hanno partecipato, invece, i rappresentanti delle Ong, dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Tra quelle bare anche quella di una piccola donna. Aveva solo 12 anni.