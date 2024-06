In questo solenne 2 GIUGNO, giorno in cui celebriamo la Festa della Repubblica Italiana, noi, Vertici della FE.NA.L.I. - FNL ITALIA, vogliamo rendere omaggio ai valori imprescindibili che costituiscono il tessuto della nostra amata nazione. È un momento per meditare sul senso civico che ci lega e sulle responsabilità collettive che portiamo avanti per il benessere del nostro paese.

La Pace, obiettivo che inseguiamo con inesauribile fervore, rappresenta la pietra angolare per l’edificazione di una società equa e protetta, dove le future generazioni possano prosperare. La Solidarietà, motore di ogni nostra azione, ci guida verso l’assistenza reciproca e l’integrazione sociale.

La Cultura, che riflette la nostra identità e il nostro retaggio, è il suolo nutriente per il nostro sviluppo intellettuale e morale. La Fratellanza Universale, che ci unisce oltre ogni confine, è il vincolo che ci ricorda la nostra appartenenza a una comunità globale.

L’Eguaglianza, fondamento della nostra Repubblica, assicura a ciascuno il diritto di esprimere il proprio potenziale in un contesto privo di barriere. Oggi, più che mai, ci impegniamo a custodire e promuovere questi valori, pilastri che elevano la nostra nazione.

Nel riaffermare l’importanza dei Diritti della Democrazia, della Fratellanza Universale, e dei Diritti Civili, Sociali e Sindacali, ci uniamo in un coro di festeggiamenti: Viva l'Italia, viva la Repubblica!

Dott. Giuseppe ALVITI - Segretario Generale Nazionale

Dott.ssa Anna NESI - Segretario Generale Aggiunto

Dott. Salvatore ABBRUZZESE - Segretario Federale Nazionale

FE.NA.L.I. - Federazione Nazionale Lavoratori Italia - FNL ITALIA