La Calabria è una delle regioni più belle d’Italia, con i suoi paesaggi unici tutti dovrebbero trascorrere qualche giorno in questa regione. Proprio mentre la nostra redazione trascorreva delle piacevoli giornate in Calabria ci siamo imbattuti in due sorelle dal carattere unico che ci hanno lasciato subito senza parole: Ida e Antonella Leone.

Queste due sorelle calabresi molto dinamiche e attive ci hanno invitato a vedere il loro centro benessere e quello che abbiamo visto ci ha sorpreso davvero molto. Siamo entrati in una realtà parallela dove abbiamo potuto osservare tantissime persone che ci sorridevano ed erano molto rilassate.

Ida e Antonella Leone sono due donne che si distinguono dalla massa, sono conosciute come “Le Cherì”, la sensibilità e l’esperienza nel loro lavoro hanno permesso di creare un ambiente unico. Sono queste le ragioni che ci hanno portato a raccontare questa splendida storia nel cuore della Calabria.

Le sorelle ci hanno raccontato che in oltre 22 anni di professione hanno potuto comprendere quali sono le problematiche dei loro clienti e sono riuscite a perfezionare il loro servizio rendendolo unico. Quello che ci ha sorpreso, però, non è solo questo, ma il loro modo di fare e di agire con noi. Ci hanno spiegato fin da subito e abbiamo potuto ricevere anche delle conferme dai loro clienti che il rapporto umano per loro è di fondamentale importanza.

Per la prima volta in Calabria, nel Chéri Centro Benessere è possibile godere di diversi rami del benessere in un unico luogo, come: spa, beauty, trucco, parrucchiera, estetista. Attraverso il servizio di make up del centro estetico è possibile stravolgere completamente il proprio look e assumere l’aspetto che si è sempre desiderato.

In fin dei conti chi non ha sognato almeno una volta di passare una giornata da dedicare completamente a sé stesso e al suo benessere. Chissà che ogni tanto si possa trovare in questo centro qualche celebre VIP, questo non saremo noi a dirvelo ma dovreste scoprirlo da soli!





Liberazione dallo stress e cura di sé

Ogni giorno il mondo del lavoro e i vari impegni causano un forte stress. Le tempistiche sempre più ristrette non consentono di prendersi cura di sé stessi, proprio per queste ragioni il rapporto con il proprio benessere fisico e anche mentale va sempre peggiorando.

Affidarsi alle mani di professioniste che con i loro team coccolano i clienti può essere davvero una scelta rigenerante che può cambiare sia il benessere fisico che quello mentale. Con i trattamenti viso e corpo del centro estetico i clienti potranno recuperare la loro bellezza che credevano fosse andata persa.

Ci hanno spiegato Ida e Antonella che molti loro clienti si affidano a loro per poter aspirare ad entrare un giorno nel mondo dello spettacolo, per diventare delle belle presenze ed essere osservati da tutti. Chissà che in futuro non possano passare da questo centro, quelle che diventeranno persone di successo.

Nel Chéri Centro Benessere l’ambiente risulta essere molto armonioso, ogni cliente si sente a casa sua e può ricevere tutte le attenzioni che desidera. Alcuni trattamenti sono davvero unici, basti pensare ai vari tipi di massaggio per singoli o coppie, l’idro massaggio SPA o la sauna per vivere dei momenti indimenticabili con il proprio partner e allo stesso tempo scaricare tutto lo stress.

Queste professioniste con moltissimi attestati che dimostrano le loro competenze, svolgono le loro attività anche fuori sede insieme al loro staff. Antonella Leone è considerata una vera eccellenza in ambito nazionale grazie alla sua specializzazione di operatore Wellness Massage.

Per chi vuole essere coccolata e ricevere un servizio di trucco make-up oppure vuole rivoluzionare il suo taglio di capelli prima di un matrimonio, fare sfilate oppure ricevere un trattamento di massaggi davvero unico si può rivolgere a loro per vivere degli attimi speciali.

Centri come questi non danno risultati solo sul lato estetico ma l’azione di questi professionisti è terapeutica perché permette di rigenerare anima e corpo.

In futuro torneremo a parlare delle sorelle Ida e Antonella Leone poiché spesso e volentieri vengono chiamate in sfilate e matrimoni di prestigio in tutta Italia. Speriamo di trovare anche qualche cliente particolarmente famoso, quello che possiamo dire ora con certezza è che è stato un piacevole incontro. Alla prossima!

PAGINA FACEBOOK UFFICIALE