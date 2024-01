L'articolo riporta un violento terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito la costa occidentale del Giappone, in particolare la prefettura di Ishikawa. Avvenuto il primo gennaio alle 8:10 ora italiana, il sisma ha causato sei vittime e numerosi danni, compresi black-out elettrici che hanno lasciato oltre 33.000 case senza corrente. Le autorità hanno ordinato evacuazioni nelle zone costiere della penisola di Noto per il rischio di tsunami, ma successivamente il Pacific Tsunami Warning Center ha scongiurato tale pericolo.

Il premier giapponese, Fumio Kishida, ha assicurato che il governo sta coordinando i soccorsi e ha esortato la popolazione a seguire le disposizioni di evacuazione. Il governatore della prefettura di Ishikawa ha chiesto l'intervento delle forze di Autodifesa nelle aree colpite.

Nonostante la forza del terremoto, 21 scosse di magnitudo 4 o superiore in 90 minuti, le autorità giapponesi hanno dichiarato che le centrali nucleari del paese non hanno subito danni. Allerte tsunami iniziali per Russia e Corea del Sud sono state successivamente revocate.