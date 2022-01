Nonostante il periodaccio che stiamo vivendo a causa della pandemia che coinvolge tutta l'umanità, l'Arte e la Poesia hanno in sé qualcosa di magico, di salvifico , di questo ne sono assolutamente certa. Grazie a Spoleto Arte e quindi al suo Presidente Salvo Nugnes, sto conoscendo tanti artisti talentuosi, con i quali mi confronto e scambio pensieri di speranza e bellezza. Grandi sono le esperienze fatte e che continuo a fare e di questo ne sono grata a tutto il Comitato per avermi selezionata in tanti eventi, tutti di notevole spessore, organizzati sapientemente dal grande curatore di mostre Salvo Nugnes.

La mia passione per la scrittura non è nata in un tempo definito, ma l’ho sempre avuta dentro, e la scelta di laurearmi in Lettere e non è stata certo casuale. Mi piace creare e produrre emozioni mettendo in fila le parole e sembra che ci riesca bene, visto i tanti premi ricevuti e le attestazioni di merito avuti a livello nazionale e internazionale. I premi sono per tutti dei bei riconoscimenti, ma per me, invece, sono motivo di andare avanti, di migliorarmi e dare il meglio di me. Essere presente a Milano Gallery, Spoleto Arte, Pro Biennale di Venezia, insieme a tanti talentuosi artisti con i quali condividere, trasmettere e divulgare Cultura e Bellezza nel mondo è davvero un privilegio.

Attraverso le parole metto a nudo la mia anima, ove è custodita la parte migliore del mio essere, tirandole fuori diventano dono per chi legge. Quest’anno parteciperò con alcuni testi delle mie poesie in un libro che uscirà presto, “La Poesia e L’Arte” curato da Salvo Nugnes con il contributo di Vittorio Sgarbi, di Francesco Alberoni, di Renato Manera e Francesco Meluzzi, tutti nomi che non hanno certo bisogno di alcuna presentazione, inoltre, sarò presente per la seconda volta al grande evento della Pro Biennale di Venezia. Non posso che ringraziare ed essere onorata e felice!