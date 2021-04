Quando pensi a Tropea, pensi subito al sole, al mare, alle spiagge bianche, al cielo azzurro, ai gabbiani, ai tramonti mozzafiato e ai panorami indimenticabili, che solo in questo "luogo dell'anima" puoi godere. Una Calabria d’autore. Un sud da vedere, vivere e gustare.

Appena si mette piede su questa magica isola, sembra approdare nel “paese delle meraviglie”: si può allegramente girare e passeggiare tra vie e viuzze, vicoli e piazze ed immortalare scene insolite e da film perché il piccolo e grazioso centro storico di Tropea offre meravigliosi scorci, come la splendida vista sulla costa, ma anche importanti e utili testimonianze architettoniche, tra cui i rinomati palazzi nobiliari del XVIII e del XIX secolo, arroccati sulla rupe a strapiombo, con l’incantevole spiaggia sottostante, che fa da tappeto naturale ad un mare verde smeraldo.

Questo adorabile paese sorge nella provincia di Vibo Valentia, lungo la costa degli Dei, denominata anche la Costa Bella per i suggestivi e variopinti paesaggi e per la vicinanza alle stupende e frequentatissime Isole Eolie. Affacciata sul Mar Tirreno, Tropea è infatti uno dei luoghi più incantevoli della costa calabra e fa da cornice alle tante iniziative culturali e scientifiche di valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale, artistico e paesaggistico di una regione ricca di bellezza e di storia.

Molti visitatori provenienti da tutto il mondo sono attratti dal buon cibo calabrese e ovviamente dai prodotti tipici del luogo come la famosa e gustosa cipolla rossa di Tropea, simbolo gastronomico di questo bellissimo territorio. Ed è anche per questo che Tropea è diventato uno dei centri turistici più importanti della Calabria, dell’intero Meridione, e ormai della nazione, dove si attuano molte manifestazioni culinarie e diversi eventi enogastronomici che offrono ai turisti la possibilità di conoscere le tradizioni di questa terra e di una città attiva e vivace, inesauribile pozzo di tesori da scoprire.

Inoltre, durante i mesi estivi è popolata da migliaia e migliaia di villeggianti, che si riversano sulle sue luminose e bianche spiagge e, in luglio, diventa protagonista della Sagra del pesce azzurro e della cipolla rossa. La sagra, che rende omaggio alla cucina tradizionale del luogo e ai suoi prodotti principali, richiama un grandissimo numero di visitatori che soggiornano per l’occasione negli accoglienti ed eleganti alberghi della città.

Ribattezzata “la Perla del Tirreno”, la magnifica Tropea è stata eletta -Borgo dei Borghi 2021-. La rinomata e gettonata località turistica, marinara in provincia di Vibo Valentia, è annoverata tra le mete più belle della Calabria, ed ha conquistato, meritatamente, il gradino più alto del podio nella speciale classifica dell’ottava edizione del programma in onda su Rai 3, che ha visto in gara 20 splendidi borghi della nostra Penisola.

Tropea ha tutte le carte in regola per essere considerata il leitmotiv dello sviluppo culturale e sociale nonché della crescita economica della regione calabrese. Tiene alta e ben visibile ormai la “Bandiera Blu”, che è un segnale di eccellenza ma anche il vessillo di un impegno progettuale nel tempo che sta portando avanti... e che riempie l’intera Calabria d’orgoglio e di soddisfazione. Continuiamo a far conoscere e divulgare le preziose bellezze della Calabria ovunque e che Tropea ne sia la degna rappresentante nel mondo con la sua significativa immagine di incantevole, pulita, sicura, sostenibile e romantica località da vivere e scoprire.

La Calabria è la mia terra, la terra di tutti i calabresi, il posto in cui vivo io e la mia famiglia.

Tropea è un pezzo di Calabria, un “luogo del cuore”. Del mio cuore e di tutti i calabresi. Chi la guarda e la vive se ne innamora. Impossibile non innamorarsi! E se riesci ad amarla, desideri cantarla e poetarla per farla conoscere alla gente e al mondo. Ho pensato di cantarla così come la sogno, quando non la vedo… perché i posti dell’anima hanno come versi solo le emozioni.

TROPEA, UN SOGNO DA VIVERE

Non serve parlar di te… basta guardarti!

Osservarti in silenzio per ore e ore,

respirare la bellezza e trattenere

tutte le parole che non so dire…

Se mi affaccio sul limpido mare…

fecondano i miei versi

Chè l’azzurro mi sovrasta

e l’anima vuota si riempie di cielo.

Coriandoli di luce piovon

sulla mia pelle nera,

odor di sabbia bianca,

distesa baciata dal sole.



Sono calabrese e che importa…

anche un pittore, un musico,

un poeta o un angelo viandante

vorrebbe dimorar tra le tue braccia.



Tropea, figlia amata della Calabria

porti in te il marchio e il segno

di una storia che non muore…

hai lasciato gloria scolpita

sopra i muri e sulle pietre.



Tu borgo antico e torre santa

“Fiore all’occhiello”del nostro meridione,

rinasci come rosa profumata nel deserto.

Sento tra i vicoli sotto le stelle cadenti

tornare a cavallo il tuo destino…

all’orizzonte disegnano la tua vita

aquile libere d’intrecciare voli.



Gabbiani bianchi su sentieri scoscesi

guardano da lontano il sole

che incendia di rosso amore…

su quel vulcano che non si è mai spento.



Se della libertà genuino il seme

la poesia di versi ti farà corona.

E planerai leggera… in un battito d’ali

sulla tua Isola come falco pellegrino.



Ed io ti guarderò senza parlare…

col volto chino a rimirar la luna,

che si specchia nelle tue fresche acque

ascolterò quel vecchio pescatore,

che mi racconta il mare e la sua fortuna.



Tra le lampare e un bicchier di vino

mi ubriacherò forte di emozioni…

mi nasconderò dietro un tramonto

che ha il sapore dell’eternità.



E giocherò su questo paradiso

che non so spiegare…

salterò tra gli alberi e le foglie…

potrò afferrare il vento tra le stelle.



E se domani all’alba,

mi sveglierò… felice

sarà solo per ritornar bambino

e rivivere il mio sogno!

