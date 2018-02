Sanremo 2018 Fashion Music. L'intervista a Valentina Giura

Sanremo 2018 fashion music, ideato e organizzato da Canio Loguercio, si avvale di stilisti affermati ed emergenti per il grande evento che si svolgerà il 9 febbraio nella settimana festivaliera e sarà condotto da Veronica Maya.

Intervista a Valentina Giura



Cosa si prova a esser a Sanremo nella settimana del Festival?

Lo scorso anno ho già partecipato e ho vinto il primo premio al contest di Casa Sanremo (quello ufficiale). Quest'anno ho l'onore di esser ospite d'onore alla sfilata di Loguercio e sarò anche in giuria. Sono davvero contenta perché avrò una grande visibilità in un evento organizzato per bene e con veri professionisti all'interno. Quest'anno apro la sfilata con 13 capi che rappresenteranno il mio storico, quelli che sono i cult del mio atelier, quelli più noti e caratteristici, dopo sono in giuria per assegnare il premio.

Da dove proviene e come ha cominciato?

Sono di Taranto, ma lavoro a Potenza da quasi 20 anni. Ho fatto già esperienze nel settore: tra le più importanti cito quella nel 2003 come assistente stilista per la seconda linea armaniana di Erreuno a Milano, come costumista e assistente scenografa presso il Politeama di Lecce e in diverse aziende come fashion designer. Lavoro attualmente presso un atelier ed ho un brand tutto mio dal 2010, oltre ad essere una docente di moulage (tecnica 3D sul manichino).