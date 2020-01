Ammirare e conoscere l'arte è tra il sapere più nobile. Bensì la difficoltà di trovare del tempo ci sia stata e per validi motivi, coloro che probabilmente non hanno potuto ammirare “L’Annunciazione” di Filippino Lippi, capolavoro protagonista della mostra di Natale a Milano in Sala Alessi, potranno ancora farlo recandosi a Palazzo Marino, perché fino al 12 gennaio sarà possibile goderne della bellezza.

L’utilità e la funzione comunque da sapere, è una costante che da molti anni lega i protagonisti dell'Arte e la città di Milano alle stagioni della nostra vita, fuse in un unico sostrato.

Comprendere nella società moderna incondizionata, dunque, un percorso importante, che finora ha dato risalto a città come Fermo, Sansepolcro, Ancona e Perugia che conservano opere di grandi maestri come Rubens, Piero della Francesca, Tiziano e Perugino.

Iniziativa patrocinata dal MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, promossa dal Comune di Milano e Intesa Sanpaolo (partner istituzionale), con il sostegno di Rinascente, la mostra è coordinata da Palazzo Reale e realizzata insieme alla Pinacoteca Civica di San Gimignano, con il supporto del Comune di San Gimignano, in collaborazione con le Gallerie d’Italia di Piazza Scala. L’organizzazione è affidata a Civita.

Si uniscono all’iniziativa natalizia di Palazzo Marino anche i Municipi 2, 3, 7 e 8 del Comune di Milano, con un doppio dono alla collettività, per la più ampia conoscenza del patrimonio culturale cittadino.Fino al 12 gennaio sarà possibile infatti ammirare due importanti opere provenienti dalle collezioni civiche del Castello Sforzesco: “L’Adorazione dei pastori” di Paolo Caliari (bottega del Veronese), che potrà essere ammirata presso l’Emeroteca di via Cimarosa (Municipio 7) dal 21 dicembre al 12 gennaio; e “L’Annunciazione” di Carlo Francesco Nuvolone, che sarà allestita presso l’Auditorium Cerri (Municipio 3).

29 novembre 2019 - 12 gennaio 2020 con ingresso libero, dal 29 novembre 2019 al 12 gennaio 2020.



_©Angelo Antonio Messina