Recensione: Lenovo PC Portatile Intel i5-1235U 24GB RAM Full HD 15,6''

Il PC portatile Lenovo con processore Intel i5-1235U e 24GB di RAM offre un'esperienza eccezionale in un design sottile e performante. Con uno schermo Full HD 15,6'' e un ampio spazio di archiviazione, è una soluzione versatile per molteplici esigenze.

Performance e Specifiche

Potenza Elaborativa: CPU Intel i5-1235U 10 Core fino a 4,4 GHz

Memoria: 24GB DDR4 a 3200 MHz

Display e Dettagli: Schermo 15,6'' Full HD, qualità visiva impeccabile

Archiviazione e Sistema Operativo: Storage 1256GB, Windows 11 Pro e Office 2021 Pro Plus preinstallati

Accessori: Mouse wireless incluso per la massima comodità

Dettagli Aggiuntivi

Dotato di un'interfaccia completa, questo laptop offre connettività Wi-Fi, BT 5.0 e diverse porte USB (inclusa una Type-C) per una connessione versatile. La webcam Truevision HD e l'audio di alta qualità lo rendono ideale per meeting e intrattenimento.

Prestazioni e Praticità

Con una durata della batteria ottimizzata e un set di software preinstallato, questo portatile Lenovo è pronto all'uso in vari contesti, dal lavoro al tempo libero. Le dimensioni ridotte e il design elegante lo rendono ideale anche per chi è in movimento.

Conclusione

Il Lenovo PC Portatile con Intel i5-1235U, 24GB RAM e schermo Full HD è un'ottima scelta per coloro che cercano prestazioni elevate, praticità e versatilità in un unico dispositivo. Offre una combinazione bilanciata di potenza e funzionalità, adatta a diverse esigenze.