Le preoccupazioni della Protezione civile espresse nell'allerta di sabato si sono avverate a partire dal pomeriggio di ieri, con il maltempo causato da una perturbazione di origine atlantica che iniziando da nord ha poi proseguito la sua opera di devastazione verso il centro Italia.

L’avviso della Protezione Civile prevedeva dal pomeriggio di ieri, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana con precipitazioni frequenti e abbondanti su tutti i settori alpini, prealpini, Liguria centro-orientale e alta Toscana.

Quali sono state le conseguenze? Prima le vittime.

Un uomo è stato travolto da un torrente in piena in provincia di Varese. In Liguria una persona è affogata nel mare in tempesta, mentre un diciassettenne è rimasto ferito a Genova dai detriti di un tetto divelto da una tromba d'aria. A Marina di Massa, in un campeggio dove si trovava insieme ai suoi familiari, una bambina di soli 3 anni è morta a causa di un albero caduto sulla tenda durante un temporale accompagnato da un forte vento.

Allagamenti nei pressi del lago d'Orta, scoperchiato il tetto di una casa di riposo a Milano dove sono caduti alberi e le infiltrazioni di acqua hanno causato il blocco delle scale mobili in alcune stazioni della metropolitana, un treno bloccato sulla linea del Brennero, problemi di viabilità per smottamenti in provincia di Alessandria, grandine e trombe d'aria nelle provincie di Cremona, Mantova, Vicenza, Verona e Belluno.

Ma non è finita qua, perché domenica si prevedono rovesci, temporali, locali grandinate e forti raffiche di vento su Umbria, Lazio e Marche, oltre a venti di burrasca sulle coste di Emilia-Romagna e Marche.