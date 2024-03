Sarà la cantautrice Nina Zilli a condurre la 2ª edizione di “CIAO - Rassegna Lucio Dalla, Per Le Forme Innovative Di Musica E Creatività”, l’evento in onore del grande artista bolognese che si terrà il 4 marzo, presso il Teatro Celebrazioni di Bologna, e che andrà in onda, con uno speciale tv, il 6 aprile, in seconda serata, su Rai1 e, in simulcast, su Rai Radio2.

Insieme ai già annunciati vincitori dei Ballerini Dalla 2024, saliranno, sul palco, i due vincitori di “CIAO Contest - La Musica Di Domani”, dedicato a giovani artisti e producer emergenti under 35, le più interessanti progettualità musicali non, ancora, emerse, chiuse in una polverosa sala prove o nel laptop, di un artista, che non ha, ancora, incrociato l’occasione o la vetrina giusta, per mostrare il suo talento innovativo.

A vincere la seconda edizione di "Ciao Contest", a seguito della valutazione della giuria, composta da Massimo Bonelli (Presidente Di Giuria e Direttore Artistico Della Rassegna), Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e Valerio Baroncini, sono:

Giglio, per la categoria Artista

See Maw, per la categoria Producer





I due giovani artisti emergenti si aggiungono al ricchissimo cast dei vincitori dei Ballerini Dalla 2024, che saranno premiati nel corso della serata del 4 marzo:

- Pinguini Tattici Nucleari, con il Ballerino Dalla 2024, alla Carriera;

- Daniela Pes e Calcutta (parimerito), con il Ballerino Dalla 2024, per la categoria “Artista”;

- “Il Bene Nel Male”, di Madame, con il Ballerino Dalla 2024, per la categoria “Canzone”;

- Dardust, con il Ballerino Dalla 2024, per la categoria “Producer/Talent Scout”;

- “La Vita Com'è” (Il Più Bel Secolo Della Mia Vita)", di Brunori Sas, con il Ballerino Dalla 2024, per la categoria “Colonna Sonora”;

- “Dallamericaruso - Il Concerto Perduto”, con il Ballerino Dalla 2024, per la categoria “Progetto”;

- Enrico Brizzi, con il Premio QN, Il Resto Del Carlino;

- Yuri Ancarani, con il Premio Banca Di Bologna.



Inoltre, i vincitori, della 1 ª edizione del Contest, Miglio e Francesco Faggi, ritorneranno al Teatro Celebrazioni, insieme ai migliori classificati del 2023, Nervi, Edgar Allan Pop e Obi, per condividere il percorso artistico compiuto nell’ultimo anno.

“CIAO Contest - La Musica Di Domani” è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e dedicata a giovani artisti e producer emergenti under 35.

L’assegnazione, dei premi speciali, Premio Banca Di Bologna e Premio QN Il Resto Del Carlino, accenderà i riflettori su importanti rappresentanti dell’espressione artistica italiana contemporanea e sul loro lavoro, aggiungendo ulteriori contenuti culturali all’esperienza offerta al pubblico da “CIAO – Rassegna Lucio Dalla” e restituendo quella passione, per l’arte, in tutte le sue forme e manifestazioni, che ha animato Lucio Dalla, per tutta la sua vita.

I biglietti, per la serata del 4 marzo di “Ciao – Rassegna Lucio Dalla”, sono disponibili, in prevendita, al seguente link https://bit.ly/CIAOLucioDalla24 e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni.

Durante la giornata del 5 marzo, invece, sarà la Casa di Lucio ad aprire le sue porte alla Rassegna, accogliendo gli artisti che avranno ricevuto il prestigioso Ballerino Dalla 2024. I vincitori si incontreranno e si racconteranno, immersi nell’energia del mondo di Lucio, nei suoi interessi e nelle sue passioni che la casa, in cui, per tanto tempo, ha vissuto e lavorato, ricorda e restituisce. Evento a porte chiuse.

"CIAO – Rassegna Lucio Dalla Per Le Forme Innovative Di Musica E Creatività" è ideato da Pressing Line e iCompany e, da quest’ultima, realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promosso da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune Di Bologna e realizzato grazie a Banca Di Bologna, che si conferma Main Sponsor dell’iniziativa, di cui è Media Partner QN Quotidiano Nazionale (Il Resto Del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!).

La seconda edizione, di "CIAO – Rassegna Lucio Dalla Per Le Forme Innovative Di Musica E Creatività", è realizzata con il patrocinio del Ministero Della Cultura.

Main Partner: SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori

Partner e Sponsor: Nuovo IMAIE | Caffè Guglielmo | Industria Cable | CO.TA.BO. | Cantine Sgarzi srl- Ciao Wines

Main Partner Tecnico: Fonoprint