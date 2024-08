A settembre aprirà a Parma la più importante fiera italiana dedicata ai Camper e al turismo all'aria aperta, arrivata, quest'anno, alla sua 15a edizione.

Seconda per importanza in Europa dopo quella di Düsseldorf, la 15ª edizione del Salone del Camper di Parma, dal 14 al 22 settembre, è un appuntamento da non mancare per tutti gli appassionati di vacanze outdoor, dove potranno osservare e valutare tutte le novità presentate dalle più importanti aziende operanti nel settore.