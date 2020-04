Cittadini globali, ora è la tua occasione per combattere la diffusione di COVID-19. Unisciti a noi per One World: #TogetherAtHome il 18 aprile per invitare governi, aziende e filantropi a intensificare i loro investimenti nella salute globale. Entra in azione con noi ora: http://glblctzn.me/OneWorldTAH







One World: Together At Home

18 Aprile

Una trasmissione globale e uno speciale digitale per supportare gli operatori sanitari in prima linea e l'OMS.

CURATED IN COLLABORATION WITH LADY GAGA

APPEARANCES BY

ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BECKY LYNCH • BEN PLATT • BILL & MELINDA GATES • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRAUN STROWMAN • BRIDGET MOYNAHAN • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN • CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HENRY GOLDING • HOZIER • HUSSAIN AL JASSMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL • JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • THE KILLERS • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE • NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • PIERCE BROSNAN • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA • THE ROLLING STONES • SAM HEUGHAN • SAM SMITH • SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SASHA BANKS • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • XAVIER WOODS • ZUCCHERO



Dove e' possibile vederlo in Europa:

BBC ONE

Where: UK

How: Watch on TV and Online

When: April 19 | 7:15-9:15P BST

BEIN

Where: Turkey, France

How: Watch on TV and Online

When: April 19 | 15:00 GMT+3 (Turkey)

April 19 |10:00 CET (France)

BRUT

Where: France

How: TBA

When: TBA

CANAL+

Where: France, Poland

How: Watch on TV

When: April 19 | 8-10P BST / 9P CET

France: CSTAR

Poland: Canal+

DPG MEDIA

Where: Belgium

How: Watch on TV

When: April 19 | 5:30-7:30P CET

April 19 |10:45P-12:45A CET Encore

Channels: Q2, VTMGO

FRANCE TV

Where: France

How: Watch on TV, Online, and Radio

When: April 19 | 2-4A CET

April 19 | 8:45P-10:45A CET Encore (France4)

April 19 | 9-11P CET (France Inter)

April 19 | 10:45P-12:45A CET Encore (France2)

April 18 | 8P-4A CET Online

Channels: France2, France4

Online: france.tv

Radio: France Inter

INSIGHTTV

Where: Netherlands

How: Watch on TV

When: April 19 | 2-4A CET

NTV

Where: Bulgaria

How: Watch on TV

When: April 19 | 3-5A EEST

April 19 |12:30-2:30P EEST Encore

Channel: Nova TV

TV2

Where: Denmark

How: Watch on TV and Online

When: April 19 | 2-4A CET

April 19 | 8-2P CET Online

Channels: TV2 and TV2 Play

M6-FRANCE

Where: France

How: Watch on TV and Online

When: April 18 | 8P CET Online

April 19 | 2-4A CET on TV

Channel: W9

Online: 6Play

Radio: RTL2

MAGENTAMUSIK 360

Where: Germany

How: Watch Online, VOD

When: April 18 | 8P CET

Online: www.magenta-musik-360.de

RTE

Where: Ireland

How: Watch on TV

When: April 19 | 7-9P WET

Channel: RTE2

RTL TVNOW

Where: Germany

How: Watch Online, VOD

When: April 19 | 2-4A CET

Pnline: www.tvnow.de

SPAIN TVE

Where: Spain

How: Watch Online or on TV

When: April 19 | 11:55 PM - 1:55 AM CET

Channel: TVE 1

Online: Rtve.es, Twitter, Facebook, Youtube

SVT

Where: Sweden

How: Watch on TV

When: April 19 | 2-4A CET

April 19 | 10:45-12:45A CET (SVT1)

Channels: SVT1 and SVT Play

TV2

Where: Norway

How: Watch on TV and Online

When: April 19 | 2-4A CET

April 19 |10:45P-12:45A CET Encore

April 22: Online

TV: TV2

Online: TV2 Sumo

TVI-PORTUGAL

Where: Portugal

How: Watch on TV

When: April 19 | 1-3P WET

TV: TVI, TVI24

Online: TVI Player

TV4-SWEDEN

Where: Sweden

How: Watch on TV and Online

When: April 19 | 2-4A CET

TV: TV4

Online: TV4 Play

#DABEI TV

Where: Germany

How: Watch Online, VOD

When: April 19 | 2-4A CET

April 20 | 8-10P CET

Online: www.dabei-tv.de

VIACOM FRANCE

How: Watch on TV

When: April 19 | 8:50P (MTV, BET)

April 19 | 11P (MTV Hits)

VIACOM BELGIUM

How: Watch on TV

When: April 19 | 7:15P (MTV Flanders)

April 19 | 8:50P (MTV Wallonia)

COMEDY CENTRAL AUSTRIA

How: Watch on TV

When: April 19 | 11P

PRIMA COMEDY CENTRAL

Where: Czechia

How: Watch on TV

When: April 19 | 11P

VIACOM DENMARK

How: Watch on TV

When: April 19 | 7P (VH1)

April 19 | 10P (Paramount Network)

PARAMOUNT NETWORK FINLAND

How: Watch on TV

When: April 19 | 11P

VIACOM GERMANY

How: Watch on TV

When: April 19 | 7:15P (MTV)

April 19 | 11P (Comedy Central)

VIACOM HUNGARY

How: Watch on TV

When: April 19 | 7P (Spike)

April 19 | 8P (MTV)

April 19 | 11P (Comedy Central)

VIACOM ITALY

How: Watch on TV

When: April 19 | 9P (MTV)

April 19 | 10P (VH1)

April 19 | 11P (Comedy Central)

April 19 | 10P (MTV Music)

MTV NETHERLANDS

How: Watch on TV

When: April 19 | 7:15P

VIACOM POLAND

How: Watch on TV

When: April 19 | 8P (MTV)

April 19 | 10:20P (Paramount Network)

April 19 | 11:05P (Comedy Central)

MTV PORTUGAL

How: Watch on TV

When: April 19 | 10:30P

VIACOM ROMANIA

How: Watch on TV

When: April 19 | 8P (MTV)

April 19 | 11P (Comedy Central)

MTV RUSSIA

How: Watch on TV

When: April 19 | 5:15P

MTV SPAIN

How: Watch on TV

When: April 19 | 10:30P

PARAMOUNT NETWORK SWEDEN

How: Watch on TV

When: April 19 | 10P

VIACOM SWITZERLAND

How: Watch on TV

When: April 19 | 8:20P (MTV)

April 19 | 11P (Comedy Central)

VIACOM UK

How: Watch on TV

When: April 19 | 10P (MTV, MTV Music)

April 19 | 11P (Channel 5)

April 19 | 12A (MTV Hits, MTV Rocks, Club MTV)

April 20 | 10P (MTV Base)

April 20 | 12A (MTV OMG)

VIACOM EUROPE

How: Watch on TV

When: April 19 | 8P (MTV Euro)

April 20 | 7P (VH1 Euro)

April 20 | 9P (VH1 Classics Euro)

VOXUP

Where: Germany

How: Watch on TV

When: April 19 | 9.30A CET



NATIONAL GEOGRAPHIC ITALY

Where: Italy

When: April 19 | 6p

NATIONAL GEOGRAPHIC TURKEY

Where: Turkey

When: April 20