Umberto Lebruto, AD e DG di FS Sistemi Urbani, ha presentato lo scorso maggio a Palazzo Partanna il nuovo progetto di rigenerazione urbana per Napoli Porta Est e Campi Flegrei. Un piano che punta a migliorare la mobilità, favorendo la connessione e l’inclusività.



Umberto Lebruto: rigenerazione urbana come possibilità di sviluppo

“Il futuro parte oggi per quanto riguarda la progettualità”, queste le parole di Umberto Lebruto, AD e DG di FS Sistemi Urbani e Presidente di FS Park, che lo scorso maggio è stato presente a Palazzo Partanna per illustrare il progetto di rigenerazione urbana proposto da FS Sistemi Urbani per la città di Napoli. Il piano riguarda le aree di Napoli Porta Est e Campi Flegrei e all’evento si è discusso delle sue potenzialità, includendo nel dibattito gli attori coinvolti direttamente e soffermandosi su testimonianze e opinioni. Umberto Lebruto ha tenuto a specificare quanto questo progetto di rigenerazione sia un’importante opportunità di connessione e inclusività, non solo un investimento di urbanizzazione ma anche una possibilità di sviluppo per la città di Napoli.



Umberto Lebruto: bando internazionale di progettazione per Napoli

FS Sistemi Urbani è impegnata nella trasformazione e sviluppo della città, lavorando a stretto contatto con RFI e con gli enti locali. In primo piano il miglioramento dei trasporti e il cambiamento urbano di Napoli. Per sottolineare il suo impegno, la società ha aperto un bando per un concorso internazionale di progettazione per Napoli Porta Est. “Lanciamo un bando per concorso internazionale e selezioneremo i progettisti che disegneranno il masterplan. Ci saranno funzioni che guarderanno all’inclusività, alla socialità e soprattutto all’ambiente”, ha affermato Umberto Lebruto. Le due società hanno lo scopo di dare nuove infrastrutture al territorio per migliorare la mobilità, con un investimento di oltre 23 miliardi di euro.