Proseguono i preparativi per i progetti musicali di Fabbrix dj, e non solo. Il dj producer volge anche lo sguardo al mondo dello spettacolo, e riserva un pensiero anche al conflitto che sta riguardante.



Fervono ormai i preparativi per l’estate 2022 e la tua musica suona. Dopo il successo di Lift hai già una hit pronta?

Sono un dj ufficiale dell’ Etichetta Smash the house, quindi nei prossimi mesi usciranno dei nuovi dischi; vi posso anticipare che la bomba arriverà in estate con l’ uscita di una hit con un grande top dj che si trova nelle prime classifiche al mondo e sarò l’ unico a rappresentare l’ Italia.





Oltre alla musica hai una predilezione nei confronti del mondo dello spettacolo. Eri in lizza per la nuova edizione de La pupa e il Secchione. Sei contento di non averci preso parte?

Sinceramente ho altri obiettivi più importanti nel mondo dello spettacolo, credo che non sia un programma- reality adatto a me; sfrutto le mie potenzialità in altri contesti, come una mia produzione televisiva e altri programmi proprio di Musica. Oltre al dj producer ho la fortuna di essere un cantante e showman.



Quale è la tua ambizione più grande?

La mia ambizione importante è quella di essere protagonista a livello internazionale come dj producer e in Italia dare spettacolo in Tv. Insomma un artista a 360° gradi.



Sei stato protagonista come militare della guerra qualche anno fa. Cosa ne pensi del conflitto messo in atto da parte della Russia?

Parliamo esattamente di sette anni fa circa. Portavo la divisa e ne ero fiero, purtroppo per problemi di salute ho dovuto lasciare. Avrei tante cose da raccontare ne potrei scrivere un libro. Penso che la pace sia fondamentale, sarebbe bello vedere bambini giocare felici persone vivere quotidianamente con un semplice sorriso per riportare la serenità. Il terrore non dovrebbe mai esistere il mio desiderio é di far gettare le armi e vedere Ucraini e Russi abbracciarsi per poi ritornare ad amare ognuno la propria terra.