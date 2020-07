Sylvester Stallone, o se preferite Sly, nato il 6 luglio 1946 a Hell's Kitchen, New York, ha compiuto 74 anni.

Che piaccia o no come attore, ad oggi è, di fatto, una delle leggende viventi del cinema, autore, regista e attore di numerosi film di successo a partire dalla serie Rocky, continuando con quella dedicata a Rambo.







Ed a proposito di Rambo (First Blood), il film aveva un finale alternativo di cui nei giori scorsi Stallone ha pubblicato una versione inedita... condividendo una conclusione non così drammatica come il resto del film...