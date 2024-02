Sono veramente tanti i grandi autori della musica italiana: dal celebrato De Andrè (ricorrono 25 anni dalla sua morte), a De Gregori con "La donna cannone", passando per un classico di Vecchioni qual è il "Bandolero stanco".

A ricordarlo venerdì 9 febbraio in Biblioteca Alberti, in via Mascagni 20, saranno 12 artisti originari di Porto Cesareo che interpreteranno in chiave acustica i classici della musica d’autore italiana.

L’idea e il conseguente progetto lanciato dalla Biblioteca Alberti sono stati coadiuvati dall’Associazione “Santa Cesarea”.