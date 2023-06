Per un arredamento di interni luxury non basta spendere molto, ma è necessario seguire alcune precise regole progettuali e stilistiche. Gli elementi chiave sono materiali pregiati, finiture di qualità, dettagli ricercati e uno stile deciso.

Tra i materiali di punta non possono mancare marmi pregiati, legni intarsiati, tessuti preziosi come seta, velluto e broccato. Il marmo bianco di Carrara, il travertino romano e le pietre ornamentali come onice e porfido donano un tocco di magnificenza. Per quanto riguarda il legno, imprescindibili sono essenze quali ebano, palissandro, noce canaletto e radica di noce.

Fondamentali sono poi le finiture: dagli specchi con cornice dorata ai pavimenti a mosaico, dai rubinetti e maniglie placcati oro ai lampadari di cristallo. I dettagli che fanno la differenza possono essere piccole sculture, vasi di design, quadri di maestri antichi.

Lo stile è generalmente classico, con richiami barocchi: pareti damascate, stucchi e decorazioni alle pareti, boiseries per rivestire le pareti. Il letto a baldacchino, divani Chesterfield in pelle e poltrone di design contemporaneo si sposano alla perfezione con questo stile.

L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale per creare la giusta atmosfera: oltre ai lampadari scenografici, sono indicate applique, faretti e candele che donano una luce calda e soffusa.

In sintesi, lusso fa rima con materiali nobili, finiture di pregio, dettagli ricercati e stile classico. Seguendo queste regole è possibile realizzare un interior design davvero degno di una reggia.

Con il contributo di Le Pietre Srl