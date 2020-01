L'ultima giornata del girone di andata di Serie A propone degli scontri diretti interessanti che possono dare indicazioni importanti per il prosieguo del campionato.

La 19.esima giornata inizia sabato con l'incontro tra Cagliari e Milan. I sardi nelle ultime partite hanno segnato il passo rispetto all'ottimo campionato disputato finora, mentre il Milan... continua invece a segnare il passo, con la dirigenza che sembra appannata tanto quanto la squadra dopo la cessione quasi a saldo di Caldara all'Atalanta, scambiato alla pari con Bonucci! Al di là di quello che potrà o meno fare Ibrahimovic, il Milan ha però uno storico molto positivo con il Cagliari che ha vinto solo uno degli ultimi 31 scontri diretti contro i rossoneri, pareggiandone 7 e perdendone 23.

A seguire, saranno di fronte Lazio e Napoli. La squadra di Gattuso lotta per non gettare al vento le ultime esilissime possibilità per poter almeno sperare di riagguantare un posto in Champions League per la prossima stagione, mentre la Lazio è oramai da considerarsi come una tra le pretendenti del campionato. Negli ultimi 5 scontri diretti contro il Napoli, la Lazio è però rimasta sempre sconfitta subendo 15 gol: "considerando tutte le squadre attualmente nella massima serie, per i biancocelesti si tratta della peggior striscia di sconfitte". Però, in questa stagione, la squadra di Inzaghi ha dimostrato di non voler mai mollare, raccogliendo ben 8 punti grazie ai gol messi a segno nel recupero, almeno 3 in più rispetto a qualsiasi altra squadra della Serie A.

Ultima sfida di sabato, l'incontro tra Inter e Atalanta, match tra la concretezza di Conte e lo spettacolo offerto dai fantasisti di Gasperini. L'Inter non vince uno scontro diretto d con i bergamaschi da 3 gare (2 pareggi per 0-0 e una sconfitta per 4-1), dopo aver vinto 5 delle precedenti 7, registrando un pareggio ed una sconfitta. Finora l'Inter ha raccolto in campionato 45 punti: è la terza volta che ci riesce da quando sono in vigore i 3 punti per vittoria. Nelle 2 precedenti occasioni - 2006/07 e 2007/08 - i nerazzurri hanno sempre vinto il campionato. Ma l'Atalanta ha segnato finora 48 gol in 18 partite eguagliando la Fiorentina del 1958-59: con almeno un'altra rete, i bergamaschi eguaglierebbero il record di marcature in 19 gare che dura da 60 anni.

Per la parte alta della classifica, infine, da segnalare il match serale di domenica tra Roma e Juventus, con i bianconeri che, statistiche alla mano, nelle ultime 2 trasferte disputate all'Olimpico contro la Roma non sono riusciti ad andare in gol. La Roma, in questa stagione di Serie A, è la squadra che è stata per meno minuti complessivi in svantaggio: 101 minuti totali, di cui 45 nell'ultimo match contro il Torino. Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri hanno ottenuto i 3 punti in 3 delle 5 partite in cui sono andati in svantaggio, nessuno ha fatto meglio.

Per la parte bassa della classifica, da segnalare infine le sfide tra Fiorentina e Spal, Sampdoria e Brescia (entrambe si giocheranno domenica alle 15) e quella tra Hellas Verona e Genoa (in campo alle 18).