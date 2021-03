Mentre in Germania il contagio da Covid sembra in diminuzione, in Francia i numeri dell'epidemia continuano a rimanere preoccupanti, come in Italia.

In base agli ultimi dati il numero di persone che sono state ricoverate in terapia intensiva è in aumento tanto da raggiungere il valore più alto da 3 mesi a questa parte con 3.849 letti occupati.

Un numero sicuramente inferiore alle oltre 7mila del picco registrato nell'aprile dello scorso anno, ma sicuramente ben al di sopra dell'obiettivo che il governo aveva indicato tra 2.500-3.000 ricoveri.

A seguito di ciò, gli ospedali parigini, dove si concentra un sesto della popolazione francese, hanno deciso di ridurre del 40% l'attività pianificata, proprio per dare priorità ai pazienti Covid gravi.

La media di nuovi casi di contagio in Francia si attesta a 21.270, con 3,91 milioni di persone contagiate, mentre il totale dei decessi è arrivato a 88.933, il settimo bilancio più alto del mondo. Domenica sono stati segnalati 130 nuovi decessi.

Quanto sopra riportato, per ricordare che in Italia un personaggio politico che si autoproclama Statista - che opera in contrapposizione ad un altro che invece si autodefinisce Elevato, pur essendo i loro partiti alleati di governo - si vanta di aver fatto cadere l'esecutivo Conte di cui faceva parte, anche a causa di quanto non avrebbe fatto per contrastare la diffusione del contagio da Corovirus.

Ovviamente si sta parlando del senatore Matteo Renzi che, bontà sua, ci fa sapere anche da chi l'Italia, per scelte e indirizzo politico, dovrebbe prendere esempio: la Francia di Macron!

Non credo sia necessario aggiungere altro.