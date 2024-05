Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi in Francia, prima tappa di un viaggio in Europa, il primo in cinque anni, che lo porterà successivamente a recarsi in Serbia e Ungheria.

Durante la sua visita a Parigi, dove ha incontrato von der Leyen e Macron parlando molto del conflitto in Ucraina, Xi ha dichiarato che i legami tra Cina e Francia rappresentano "un modello per la comunità internazionale di coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti, nonostante i diversi sistemi sociali dei Paesi coinvolti".

"L'Unione Europea e la Francia confidano che la Cina utilizzi tutta la sua influenza sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina". Queste, invece, sono state le principali preoccupazioni su cui ha posto l'accento la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel riassumere l'incontro avuto all'Eliseo con il presidente cinese Xi Jinping ed Emmanuel Macron.

Il presidente francese e il capo dell'esecutivo dell'UE hanno anche invitato Xi a compiere "maggiori sforzi per limitare la consegna alla Russia di equipaggiamenti duali (che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari) che finiscono sul campo di battaglia in Ucraina"-

Von der Leyen ha sottolineato che "la Cina e l'Unione Europea hanno un interesse comune alla pace, alla sicurezza e al funzionamento efficace di un ordine internazionale basato su regole". Questo è particolarmente importante in un contesto molto turbolento, sia in Europa, nel Medio Oriente che nell'Asia orientale.

La presidente ha anche dichiarato: "Siamo determinati a fermare la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e a stabilire una pace giusta e duratura". Ha inoltre evidenziato l'importanza di dimostrare che la collaborazione tra l'UE e la Cina sta producendo risultati positivi, considerando la sfida rappresentata dal "sostanziale rapporto economico" tra Bruxelles e Pechino.

Emmanuel Macron, ha aggiunto che "il futuro del nostro continente dipenderà molto chiaramente anche dalla nostra capacità di continuare a sviluppare relazioni equilibrate con la Cina". Ha poi sottolineato l'assoluta necessità di coordinarsi con Pechino riguardo alle "grandi crisi" in Ucraina e nel Medio Oriente.





Crediti immagine: twitter.com/EmmanuelMacron/status/1787477818814718079/photo/1