Per la prima volta in Puglia le reliquie del Magistrato Angelo Livatino.

Primo Magistrato beatificato in Italia e vittima di mafia.

A Monteroni di Lecce , dall’1 al 3 Aprile si terrà l’accoglienza delle reliquie del Magistrato Angelo Livatino morto per mano della mafia il 21 Settembre 1990.

Angelo Rosario Livatino era un Magistrato dotato di una forte etica: apolitico, autonomo e indipendente, lontano da condizionamenti di qualsiasi natura, era aperto al dialogo e al rispetto di tutti.

La sua storia è stata ritenuta meritevole della beatificazione, facendolo diventare il primo magistrato beatificato nella storia della Chiesa cattolica.

Le sue reliquie appartengono alla terra della Sicilia e per la prima volta arrivano in Puglia per esercitarne la commemorazione, precisamente nella città di Monteroni con un importante scadenzario di eventi.

Venerdì 1° Aprile, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale, ci sarà l’accoglienza del Reliquiario in presenza delle autorità civili, militari e religiose.

A seguire, alle ore 18:30, si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Parrocchia Maria SS. Assunta, celebrata da Sua Eccellenza Mons. Michele Seccia, Arcivescovo metropolita della Diocesi di Lecce, per poi concludere la serata alle ore 20:00, presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco, con un incontro sul tema “Livatino un giudice come Dio comanda, alla presenza del Dott. Roberto Tanisi, del Dott. Giuseppe Capoccia, del Dott. Vincenzo Scardia e del Prof. Avv. Antonio De Mauro.

Nella mattinata di Sabato 2 Aprile, si terranno due Celebrazioni: alle ore 9:00, quella presieduta da Don Elio Quarta e animata dalla Comunità Parrocchiale“Sacro Cuore di Gesù”e, alle ore 10:00, quella presieduta da Don Giorgio Pastore e animata dalla Comunità Parrocchiale “Maria SS. Ausiliatrice.

Nel pomeriggio di Sabato, alle ore 18:30, si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Beniamino Cirone, Assistente Ecclesiastico dell’Associazione delle Città del SS. Crocefisso, alla presenza di una delegazione di Sindaci in rappresentanza dell’Associazione, del Prefetto di Lecce, del Presidente del Consiglio della Regione Puglia e del Presidente della Provincia di Lecce.

La Celebrazione sarà animata dai gruppi della Comunità Parrocchiale“Maria SS. Assunta.

Infine, Domenica 3 Aprile, dopo le Celebrazioni Eucaristiche previste in mattinata, alle ore 18:30 si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arciprete Don Giuseppe Spedicato, presso la Parrocchia Matrice, con preghiera di ringraziamento al Beato Rosario Angelo Livatino.

“La città di Monteroni sta vivendo in questi giorni, un momento straordinario di grazia.

E’ un onore per il territorio accogliere le reliquie di un uomo che ha lottato per la legalità. Questa straordinaria opportunità è un privilegio che si vuol custodire e promuovere nel tempo attraverso l’impegno e la trasmissione dei valori volti al rispetto, all’etica e alla giustizia” dichiara il Sindaco Pizzuto.

L’Amministrazione Comunale, promuovendo l’iniziativa in oggetto, intende esprimere una ferma condanna di ogni fenomeno di stampo mafioso, sostenendo azioni tese a creare e rafforzare una solida coscienza etica, una salda cultura della legalità e pratiche positive di cittadinanza attiva e solidale, tutelando e salvaguardando, al pari, anche le tradizioni religiose appartenenti al patrimonio socio-culturale del proprio territorio.