Gli utenti Amazon Prime avranno videogame gratis con Free Games with Prime!

Ben cinque videogame al mese? Con Free Games with Prime - risultato della decisione di Amazon di promuovere Twitch, la propria piattaforma di streaming dedicata ai videogiochi - è da oggi possibile!

Dal 15 marzo, infatti, un utente Twitch in possesso di un abbonamento a Prime potrà usufruire della promozione, avendo così la possibilità di scaricare videogiochi gratuiti, sempre diversi, messi a disposizione ogni mese per gli abbonati.

Amazon, con tale iniziativa, inizia pertanto a fare una concorrenza vera e spietata a piattaforme concorrenti come Games with Gold di Microsoft e PlayStation Plus di Sony. Riuscirà ad avere altrettanto successo?