Innocente Ruggero “Luci ombre luoghi e memorie”

Venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso la Galleria del Montirone di Abano Terme (Padova) inaugura la personale “Luci ombre luoghi e memorie” del Maestro d’Arte Innocente Ruggero a cura di Sonia Strukul, con il patrocinio del Comune di Abano Terme, Assessorato alla Cultura.

La mostra è stata pensata e voluta per celebrare il lungo percorso artistico di Innocente Ruggero che proprio in questi luoghi ha a lungo lavorato.

Presenta una trentina di quadri di cui tre di grandi dimensioni, realizzati per questa importante occasione; saranno esposte anche opere in ceramica, piatti decorativi e piccole sculture in terracotta grezza.

“Luci ombre luoghi e memorie” rimarrà aperta ad ingresso libero fino a sabato 22 dicembre coi seguenti orari: da martedì a venerdì ore 14.30-19.00, sabato e domenica ore 10.00-12.30 e 14.30-19.30.