Viaggio a sorpresa? Da ora si può con Waynabox

Waynabox approda in Italia con dei pacchetti vacanza già di moda nel resto d’Europa. Iperché hanno come fondamenta il travel experience. Attiva dal 2015, Waynabox ha portato quasigrazie ai suoi box viaggi, in città come Londra, Lisbona, Parigi, Praga e Budapest.

Dopo i successi in Spagna, Francia e Portogallo, la compagnia ha deciso di approdare in Italia portando un realtà già conosciuta in Europa. Per portare avanti questo scopo l’agenzia ha allargato il proprio team internazionale con un country manager dedicato alla penisola italiana.

I viaggi a sorpresa sono intuitivi, facili da prenotare e pieni di sorprese. Al momento dell’acquisto è sufficiente inserire pochi dati, come i giorni in cui viaggiare, il numero di partecipanti e l’aeroporto di partenza. Inoltre, chi ha visitato gran parte dell’Europa ha la possibilità di scartare alcune destinazioni tra le 12 proposte. La prima è gratuita mentre dalla seconda è previsto un piccolo supplemento.

Successivamente arriva il momento dell’attesa. La destinazione segreta sarà svelata 48h prima della partenza, insieme alla sistemazione e al volo. Si riceverà il check-in già effettuato e sarà possibile portare a bordo il bagaglio a mano consentito dalla compagnia aerea con cui si viaggia.

La sistemazione avviene in strutture che hanno delle buone valutazioni sui portali di viaggio, come TripAdvisor.

I pacchetti vacanze seguono la formula volo + hotel e sono disponibili da 150€/pers. In coppia o con amici, i viaggi Waynabox sono pensati per chi ama la curiosità, l’avventura e lasciarsi trasportare dal caso.

Un altro vantaggio è che sarà il team internazionale a scegliere l’hotel e il volo migliore secondo le fasce orarie indicate durante la prenotazione.

Waynabox è portatrice di un nuovo modo di fare vacanza puntando sul travel experience e sul fatto di regalare delle vere sorprese.