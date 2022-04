Lunedì 11 aprile, al porto di Civitavecchia, a partire dalle ore 11,00, si svolgeranno le celebrazioni per la Giornata del Mare e la premiazione delle scuole del Lazio vincitrici del concorso “La cittadinanza del mare”.

Per il Ministero dell’Istruzione sarà presente la Sottosegretaria Sen. Barbara Floridia e per la Guardia Costiera il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone

Diffondere la cultura del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico e la promozione di una cittadinanza del mare per studentesse e studenti, tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta e promotori della sua cultura.

Con questi obiettivi si celebra, anche quest’anno, la Giornata, istituita nel 2017.