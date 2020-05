Nelle ultime settimane il mercato del petrolio ha vissuto dei sussulti spaventosi. L'esempio più eclatante è il crollo del WTI sotto zero, avvenuto ad aprile. Le cose sembrano essere migliorate un po' dopo la progressiva fine dei lockdown nei vari Paesi. Ma siamo davvero nella fase di ripresa?

Nelle settimane passate, I produttori si sono trovati così a estrarre GREGGIO senza avere nessuno a cui venderlo, tanto da farne crollare il prezzo oltre ogni previsione. anche se l'andamento del Brent, il petrolio europeo, è stato migliore di quello del WTI, il petrolio americano.

Una conseguenza, quest'ultima, dovuta al fgatto che l'Opec utilizzi il Brent come parametro di riferimento per determinare e controllare i tagli alla produzione effettuati per contenere l'abbassamento dei prezzi.

Questo lunedì il prezzo del Brent oscilla sui 30 dollari, mentre quello del WTI è di pococo superiore ai 24.