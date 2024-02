Colori sgargianti e tanta tradizione, classe ed eleganza, sono stati la parola d'ordine della collezione autunno-inverno 2024-25 che Dana Ashimova ha presentato durante la Milano Fashion Week nel capoluogo meneghino, in occasione dell'edizione 2024 di Mad Mood, il fortunato evento che coniuga moda e territorio e che, anche in questa occasione, ha ospitato numerosi stilisti provenienti dal Kazakistan, in particolare dalla kermesse dell'Aspara Fashion Week, evento ideato e organizzato da Aidar Khan.

Una due giorni che ha visto i capi di Dana Ashimova dapprima indossati dalle proprie modelle di fronte al Duomo, e successivamente una applaudita sfilata presso i Chiostri di San Barnaba, alle spalle del Palazzo di Giustizia di Milano.