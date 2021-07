Delusione, disperazione, pianto. La delusione è quella dei tifosi inglesi. La disperazione è quella dei giocatori dell'Inghilterra per non aver realizzato il sogno di una nazione, che dava quasi per scontata la vittoria in un torneo per nazioni che manca dal 1966. Il pianto è di coloro che non hanno realizzato i rispettivi tiri dal dischetto nella "lotteria" dei rigori con cui si è conclusa la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, terminata 1-1 dopo i tempi supplementari.

La partita per l'Inghilterra era iniziata benissimo. Dopo appena 2 minuti, dalla sinistra della propria metà campo, Shaw inizia l'azione che lo porterà a realizzare la rete del vantaggio, consegnando la palla a Kane che serve sulla destra a Trippier che a sua volta ribalta l'azione crossando sulla sinistra. Il passaggio attraversa tutta l'area di rigore per l'accorrente Shaw che, liberissimo, calcia di sinistro di controbalzo. Un tiro quasi impossibile, tanto è ben riuscito, con la palla che sfiora il palo e si infila alla destra di Donnarumma.

L'Italia fa possesso palla, controlla la partita, ma non riesce ad essere incisiva, tanto da meritare il pareggio. L'Inghilterra si limita a controllare cercando di sfruttare eventuali errori e azioni di rimessa, ma senza creare occasioni importanti.

Nel secondo tempo l'Italia diventa più pericolosa, specie dopo la sostituzione di Immobile con Berardi, e aumenta la pressione sugli inglesi che non riescono (o non vogliono) superare la propria metà campo, decisi a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti .

Gli inglesi capitolano al 67', quando l'Italia pareggia sugli sviluppi di un corner che Cristante, piazzato sul primo palo, spizza sul secondo dove si trova Verratti che di testa (!) devia la palla in porta. Il tanto criticato Pickford la respinge compiendo un miracolo, ed il più lesto a intervenire è Bonucci che da due passi la mette in rete, portando le due squadre sul risultato di parità.

Il resto del secondo tempo vede gli azzurri prevalere, ma senza riuscire a creare i presupposti per il vantaggio. L'Inghilterra dà segni di vita soprattutto nel finale, ma i pericoli per Donnarumma sono limitati. Il copione si ripete nel primo tempo supplementare, mentre nel secondo tempo è l'Inghilterra a riprendere in mano le redini dell'incontro, ma anche in questo caso, senza incidere più di tanto.

Ai rigori, gli errori di Rashford, Sancho e Saka risultano decisivi. Ad essere precisi, Rashford, dopo una serie infinita di passettini, prende il palo alla destra di Donnarumma, mentre i tiri degli altri due sono stati parati dal portiere dell'Italia che, in entrambe le occasioni si è gettato alla sua sinistra. Da notare che Rashford e Sancho sono stati messi in campo da Southgate a poco più di un minuto dal fischio del secondo tempo supplementare. Così ai rigori è finita 3-2 per l'Italia che si è aggiudicata la gara, mentre Donnarumma è stato eletto miglior giocatore del torneo.

