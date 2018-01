Tutto il funk di Randy Roberts & The Capital Strokes dal vivo all'Elegance Cafè

Randy Roberts & The Capital Strokes sono una funk band italiana composta di undici elementi e guidata dal musicista Randy Roberts. Con la loro esplosiva energia sul palco e le tecniche affinate nel tempo questo gruppo porta la sua particolare miscela di funk, soul, jazz e R&B nei club in giro per l'Italia e l'Europa.

Randy Roberts, è sulla scena musicale dal 1992, nel 1997 sale sul palco del Festival di Sanremo, e nel tempo colleziona esperienze facendo da supporto a personaggi internazionali come Craig David e Phil Collins, oltre a molti nazionali. Con un'intensa attività live in tutto il mondo, Randy è un artista cresciuto nella patria del funk, figlio del cantante Rocky Roberts, pioniere della cultura soul, R&B, in Italia.

I musicisti che compongono i Capital Strokes sono tutti professionisti altrettanto riconosciuti, e ognuno ha partecipato a tutti i più importanti jazz festival d'Italia, come Umbria Jazz, Tolfa Jazz e Atina Jazz. Con alle spalle lavoro in studio o dal vivo a supporto di artisti come Tony Momrelle di Incognito, Fabrizio Bosso, Dario Deidda, Natty Fred, Danilo Rea, Martha High, Paul Gilbert, Marcello Rosa, Alex Britti, e molti altri ancora, i membri della band possono essere considerati artigiani della loro arte.

Il loro primo lavoro, CS, uscito nel 2015 ha svelato il background sorprendente della band, all’interno si riconoscono facilmente riferimenti e piccole citazioni di the Parliament, Sly & The Family Stone, The Meters e Prince miscelate con gusto e grinta. Con una potente sezione fiati che suona come se ogni elemento fosse una parte di un corpo unico, due voci femminili calde e sensuali a supporto di Randy e uno stile che rimanda alla vecchia scuola senza essere retrò.

Sul palco Randy Roberts (voce), Jacopo Barbato (chitarra), Andrea Sabatino (basso), Davide Savarese (batteria), Ippolito Pingitore (percussioni), Benjamin Ventura (tastiere), Matteo Vagnarelli (trombone), Tiziano Matera (sax), Riccardo Nebbiosi (sax), Arianna Alvisi (cori) e Valentina Bausi (cori). Venerdì 19 gennaio ore 22.30 Elegance Cafè Jazz Club, Via Francesco Carletti 5, Roma.