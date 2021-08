Pompe idriche per la fornitura di acqua a favore degli abitanti del villaggio di Velika Ocha e consegna di materiale didattico, vestiario e giocattoli favore dell'orfanotrofio denominato Casa: sono queste le donazioni effettuate dai Paracadutisti della Folgore della missione KFOR in Kosovo. I Paracadutisti dell'Esercito della Brigata Folgore con i Diavoli Gialli del 185.mo Reggimento Artiglieria Paracadutisti sono infatti attualmente impegnati in prima linea nel supportare la popolazione.

La prima donazione ha visto la realizzazione di pompe idriche per la fornitura di acqua a favore degli abitanti del villaggio citato sopra. L'esecuzione di quest'opera è stata realizzata allo scopo di incrementare la capacità di fornire servizi essenziali per tutta la popolazione e contemporaneamente rendere più efficace la fornitura idrica nel villaggio. Il Tenente Colonnello Mario Longo, Comandante del battaglione di manovra del RC-W, in occasione dell'inaugurazione dei lavori, alla presenza del capo villaggio Miroslav Lukic, ha sottolineato l'importanza di questi progetti cooperazione civile-militare ed in particolare ha comunicato che la realizzazione dell'impianto di pompe idriche aiuterà molte famiglie a fruire in maniera più agevole della risorsa dell'acqua, bene prezioso per ogni attività umana.

In occasione invece della donazione all'orfanotrofio, il Comandante del RC-W, il Colonnello Andrea Bertazzo, ha affermato che questa struttura rappresenta un'importante realtà che offre sul territorio, un servizio essenziale di accoglienza, organizzata sul modello di una moderna fattoria, che con i propri laboratori di avviamento al lavoro per le ragazze e i ragazzi, sia cattolici che musulmani, ormai diventati adulti, costituisce una struttura importantissima di cooperazione interreligiosa ed etnica sul territorio. (lasottilelinearossa.over-blog.it)