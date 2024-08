Il 24 agosto, Stornara vedrà l’inaugurazione del MaxSportingClub, un centro sportivo e benessere voluto e realizzato dal maestro Massimo Sardone. Questo nuovo polo rappresenta la realizzazione di un progetto ambizioso, nato dalla passione e dall’impegno di Sardone, già conosciuto in paese per essere stato il primo ad aprire una palestra ben 35 anni fa. Con questo nuovo centro, Sardone si propone di offrire alla comunità un luogo dove sport, salute e cultura si incontrano, dando vita a un ambiente che promuove il benessere a 360 gradi.

Il MaxSportingClub, situato in via Amatore Scesa n. 15, si sviluppa su quattro livelli, ognuno dei quali è dedicato a diverse attività. Al piano interrato, i visitatori troveranno una moderna piscina, ideale per corsi di nuoto e acquagym, mentre ai piani superiori ci saranno sale attrezzate per la pesistica, la danza, il ballo, e un’ampia area dedicata a meeting e convegni. Inoltre, un centro benessere completerà l’offerta con servizi come bagno turco, stanza del sale e solarium, il tutto studiato per garantire il massimo relax e benessere.

Massimo Sardone non ha lasciato nulla al caso. Oltre alla struttura fisica, ha progettato un’offerta di corsi e attività che spazia dal bodybuilding alla ginnastica correttiva, riabilitativa e posturale, con un’attenzione particolare anche alla terza età. Le arti marziali saranno rappresentate dal judo e dalla kick-boxing, mentre chi ama la danza potrà scegliere tra classica, moderna, hip hop, e balli latino-americani e caraibici. Ogni corso sarà gestito da maestri qualificati, tutti professionisti nel loro settore, per assicurare un’esperienza formativa e salutare di alto livello.

Il MaxSportingClub ha già avviato contatti per una collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I”, al fine di introdurre un indirizzo sportivo che possa formare le giovani generazioni con una solida base di educazione fisica e benessere.

Le iscrizioni al MaxSportingClub inizieranno il 26 agosto, ma l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano esplorare di persona il centro e le sue offerte durante l’inaugurazione del 24 agosto. Sarà l’occasione perfetta per scoprire un luogo pensato per il benessere del corpo e della mente, un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dello sport e della salute.

Questo progetto non è solo un nuovo centro sportivo, ma un’opportunità per la comunità di Stornara di crescere insieme, condividendo valori come la salute, il benessere e il rispetto reciproco. Sardone ha messo tutto sé stesso in questa iniziativa, e il MaxSportingClub rappresenta la sua visione di un futuro in cui il benessere fisico e mentale è accessibile a tutti.

L’appuntamento è quindi per il 24 agosto alle 20.30, per celebrare insieme l’apertura di questo nuovo spazio dedicato allo sport, alla salute e alla cultura. Non mancate, perché il MaxSportingClub è pronto a diventare il nuovo cuore pulsante di Stornara.