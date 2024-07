Termina sul risultato di 2-1 il match tra Spagna e Germania, valido per i quarti di finale di Euro 2024. Una partita entusiasmante che soprattutto dalla ripresa in poi ha regalato grande spettacolo: la rete di Dani Olmo (51′) per pochissimo non ha mandato le furie rosse direttamente in semifinale, riprese poi dal gol di Florian Wirtz (89′) allo scadere.

Ai supplementari poi lo spettacolo è proseguito: nel primo tempo supplementare un’occasione per parte, con Oyarzabal e Wirtz che hanno sfiorato la rete del 2-1. Poi quando il match sembrava ormai destinato a decidersi ai calci di rigore, ci ha pensato Mikel Merino (119′) con un bellissimo stacco di testa a portare la Spagna in semifinale, eliminando la Germania. Resta però una grandissima ombra sulla gara: nel secondo tempo supplementare Cucurella ha letteralmente respinto col braccio un tiro di Musiala indirizzato verso lo specchio, l’arbitro Taylor e Var hanno però ritenuto che fosse tutto regolare..