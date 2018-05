Tariffe doganali, Trump accorda una proroga di 30 giorni alla UE

Fino al 1 giugno i dazi su acciaio e alluminio non colpiranno UE, Canada e Messico. Lo ha deciso l'amministrazione americana questa notte, comunicando però che questa sarà l'ultima proroga concessa all'esenzione. Se non verrà raggiunto un accordo, dal mese prossimo i dazi scatterebbero automaticamente.

Infatti, l'amministrazione Usa ha dichiarato che non ci saranno ulteriori proroghe. Se nei prossimi 30 giorni non saranno raggiunti degli accordi che saranno ritenuti soddisfacenti per tutelare i produttori americani, l'aumento dei dazi scatterà a partire dal 2 giugno.