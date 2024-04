Per gli appassionati di judo, l'ultimo episodio di "Ippon: Storie dal Tatami" è imperdibile.

In questa occasione, ospitiamo Ylenia Scapin, un nome di spicco nel mondo del judo italiano. Da ex atleta a ora allenatrice, Scapin ha affrontato sfide uniche sia sul tatami che al di fuori. In questa esclusiva puntata, condividerà con noi le sue esperienze, le sue battaglie e il suo cammino verso l'eccellenza sportiva e oltre.

Ylenia Scapin va oltre il suo nome nel judo italiano; è una vera leggenda vivente. La sua carriera sportiva è ricca di vittorie straordinarie, ma è il suo impegno e la sua resilienza che la rendono unica. Ora, in un episodio esclusivo di "Ippon: Storie dal Tatami", Scapin si apre su tutto, dalle sue prime esperienze nel judo alla transizione al ruolo di allenatrice.

Con voce sincera e appassionata, Scapin condivide gli alti e bassi della sua carriera, svelando le sfide personali affrontate lungo il cammino. Dalla lotta contro le incomprensioni ai momenti di gloria sul tatami, ogni istante ha plasmato la persona e l'atleta che è oggi.

Ma questo episodio non è solo un resoconto della carriera di Scapin; rappresenta anche un'opportunità per esplorare il suo attuale ruolo di allenatrice. Attraverso aneddoti coinvolgenti e preziose lezioni apprese sul campo, Scapin offre un'ispirazione senza pari agli aspiranti judoka e a chiunque cerchi motivazione e determinazione.

L'episodio di "Ippon: Storie dal Tatami" con Ylenia Scapin è un viaggio coinvolgente nel mondo del judo, dall'interno. Sia che tu sia un appassionato di sport, un aspirante atleta o semplicemente in cerca di una storia di trionfo umano, questa è un'esperienza da non perdere.

Ylenia Scapin: dalle Olimpiadi al dojo