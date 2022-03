Visa e Mastercard hanno fatto sapere di aver sospeso la loro attività i Russia in segno di protesta contro la guerra in Ucraina. Escludendo la Cina, la copertura internazionale del loro circuito è pari al 90% del mercato globale.

Quale potrà essere l'impatto sui russi a seguito di tale decisione?

All'interno della Russia le principali banche russe hanno già assorbito e minimizzato l'impatto sui loro clienti. Infatti, tutte le carte Visa e Mastercard emesse dalle banche russe continueranno a funzionare come in precedenza... sul territorio russo.

Potranno anche essere utilizzate per prelevare contanti, effettuare bonifici ed effettuare acquisti on-line... sui siti all'interno della Russia.

In pratica, le carte continueranno a funzionare sul territorio russo, perché tutte le transazioni all'interno del Paese vengono effettuate tramite una gestione interna, non dipendente dall'estero.

Comunque, le carte Mastercard o Visa emesse in Russia non funzioneranno all'estero e le carte emesse all'estero non potranno essere utilizzate in Russia.