Si disputa il 1 luglio la maggior parte degli incontri della 29.a giornata di ritorno di Serie A. Non ci sono partite con squadre di alta classifica, dal momento che due si sono giocate martedì e due si disputeranno giovedì a conclusione del turno.

Ieri, Juventus e Lazio hanno vinto nei secondi 45 minuti, con i bianconeri che hanno avuto vita facile in trasferta con il Genoa (1-3 il risultato finale) e i biancocelesti che sono riusciti a sfruttare al meglio le incertezze del Torino (1-2), che non sembra ad oggi una squadra molto in salute, anche se nel primo tempo qualche difficoltà alla squadra di Inzaghi l'ha pure creata, anche a causa del fatto che questa volta i laziali non avevano potuto schierare tra le loro fila la fortissima coppia d'attacco costituita dal duo arbitrale Fabbri-Mazzoleni, particolarmente efficace contro la Fiorentina.

Tra le partite odierne, da segnalare Lecce - Sampdoria, vera e propria sfida retrocessione con le due squadre distanziate tra loro solo di un punto, ei pugliesi che vogliono togliersi dalla scomoda posizione di terzultimi in classifica.

Si preannuncia una sfida comunque spettacolare. Infatti, nelle ultime sei sfide di Serie A tra Lecce e Sampdoria entrambe le squadre sono sempre andate a segno, per una media di 3.8 gol a partita, anche se il Lecce non vince in casa contro la Samp dal 1991: da allora un solo punto realizzato in sette partite interne, subendo ben 13 gol nelle ultime quattro gare. Nelle sfide tra Lecce e Sampdoria giocate in casa dei pugliesi in Serie A, finora 11, il bilancio è di 2 vittorie interne, 2 pareggi e 7 successi esterni a favore dei liguri.

Giovedì, la partita clou sarà quella tra Atalanta (57 punti) e Napoli, in palio il quarto posto per la prossima Champions League anche se il distacco del Napoli (45 punti) è a dir poco abissale.

Sono 48 le sfide in casa dei bergamaschi, tra Atalanta e Napoli, in Serie A: il bilancio è di 20 vittorie interne, 18 pareggi e 10 successi esterni. I bergamaschi, in serie A, hanno ottenuto un numero più alto di successi interni solo contro Bologna (26) e Lazio (22), anche se hanno perso le ultime due partite interne di Serie A contro il Napoli. Gattuso ha vinto le ultime quattro trasferte, tenendo per due volte la porta inviolata, e potrebbe uguagliare i cinque successi esterni consecutivi registrati nella stagione 2017/2018.

Concluderà il turno la sfida tra Roma e Udinese con i giallorossi ancora in affanno e i friulani vogliosi di riscattare la sconfitta dell'ultima giornata nonostante che la prova offerta non sia stata certo deludente. Sono 91 i precedenti tra Roma e Udinese in Serie A, che vedono favoriti i padroni di casa con 47 vittorie, 23 pareggi e 21 partite perse, vincendo sempre anche le ultime sei partite casalinghe disputate contro i friulani.