Beccato il ladro di motocarri, 63enne in manette nel salernitano

Almeno 5 gli episodi di furto sotto il mirino degli inquirenti.

Nel corso della mattinata i Carabinieri della Stazione di San Valentino Torio hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale, nei confronti di un 63enne partenopeo, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il provvedimento restrittivo, scaturisce dall’esito di una attività di indagine coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri, che ha consentito di accertare come l’uomo, gravato da plurimi pregiudizi per reati contro il patrimonio, nel periodo compreso tra febbraio 2017 e aprile 2018 si sia reso responsabile 5 episodi di furto di motocarri commessi nelle campagne dell’agro nocerino sarnese.



L’individuazione del presunto ladro è stata possibile grazie alla tempestività delle persone offese nel formalizzare le relative denunce in seguito alle quale i Carabinieri, anche analizzando numerosi filmati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza presenti in prossimità dei luoghi dove erano stati commessi i furti, hanno raccolto sufficienti elementi idonei a tracciare il quadro gravemente indiziario a carico dell’indagato.

E’ stato inoltre accertata l’assidua frequentazione da parte dell’uomo delle zone rurali dell’Agro. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la commissione di ulteriori episodi di furto eventualmente non denunciati dalle vittime. Il 63enne è stato associato al carcere di Salerno-Fuorni.