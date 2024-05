La band che da oltre 25 anni infiamma i palchi d’Italia con il loro show irriverente ed adrenalinico è pronta per le date estive del 2024

Grande ritorno per la stagione estiva 2024 della band fiorentina dei SUZY Q che da oltre vent’anni calca i palchi dei più importanti festival e club italiani proponendo la loro magnetica performance. Uno show dal forte impatto visivo, sonoro ed emotivo, uno spettacolo minuziosamente strutturato per far divertire stuzzicando menti e istinti in cui la perdita di controllo è d’obbligo, abbandonandosi al puro divertimento tra irriverenza ed adrenalina, frenetici balli dalle forti tentazioni visionarie.

Quarant’anni di musica dance, dagli anni 80 ai giorni nostri viene proposta dai quattro poliedrici musicisti: una dance suonata dall’inizio alla fine con un approccio molto rock e coadiuvata da sequenze disco che creano un sound unico, travolgente e potente. Nessuna finzione o inutili glitter, nessun copia e incolla o banali soluzioni, i SUZY Q semplicemente e con erotica e folle passione, fanno musica vera, sentita e autentica, dedita soltanto allo show, tramite una continua ricerca ed evoluzione stilistica, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti e al divertimento del pubblico.

Su ogni palco in scena un circo di quattro personaggi con il loro look eccentrico: al centro Beppe di Figlia, un cantante che insegna canto da anni, ma allo stesso tempo un frontman sfacciato e irriverente che anima anche il pubblico più timido e restio; ai lati due fratelli Pinzauti, Cris alla chitarra e Marzio al basso, entrambi anche loro cantanti con tantissima esperienza live, che supportano lo show sia musicalmente che visivamente; alle spalle Fabrizio Valenti, una macchina ritmica precisa e sempre presente. Pochi fronzoli, tanto divertimento e voglia di far divertire: un mix di ingredienti per un cocktail frenetico da mandare giù tutto d’un fiato, liscio o con ghiaccio che sia non ha alcuna importanza… non se ne potrà più fare a meno!

Storia della band

I SUZY Ǫ nascono a Firenze nel 1997, formata da Marzio e Cris Pinzauti. Il nome nasce dal brano dei Creedence Clearwater Revival presente nella colonna sonora di Apocalypse Now, precisamente nella scena in cui le conigliette di Playboy approdano tra i militari per alleviare la loro situazione. Questo si prepone la band da sempre: portare scompiglio e delirio su ogni palco dove salgono. Dopo vari cambi di formazione, nel 2004 la formazione si stabilizza con quella che è rimasta fino ad ora: Beppe di Figlia alla voce; Cris Pinzauti alla chitarra e alla voce; Marzio Pinzauti al basso e alla voce; Fabrizio Valenti alla batteria.

La band ha all’attivo oltre 1300 esibizioni su palchi di tutta Italia: piazze, live club, teatri, eventi aziendali e privati: TUSCANY HALL, TENAZ, TEATRO VERDI, FORTE DI BELVEDERE, FORTEZZA DA BASSO, OTEL a Firenze, PALA ATLANTICO a Roma, PALATERME a Montecatini, BOBINO a Milano, GIANNINO all’Isola d’Elba e altre centinaia di venue hanno visto salire i nostri quattro sul palco per far divertire il pubblico presente.

Web Site: https://www.suzyq.it/

Facebook: https://www.facebook.com/suzyqband

Instagram: https://www.instagram.com/suzyqband

YouTube: https://www.youtube.com/suzyqband