L’era digitale ha rivoluzionato l’industria musicale in molti modi e uno dei cambiamenti più significativi è stato l’avvento dello streaming musicale.

Artisti di ogni genere e livello di notorietà ora possono condividere la propria musica con un vasto pubblico online, ma come si traducono questi ascolti in denaro?

In questo articolo, esploreremo il mondo delle royalties derivanti dallo streaming musicale, cosa sono, come prevederle e come dividere i guadagni se hai fatto un featuring.

Cosa è una Royalty?

Prima di immergerci nel mondo delle royalties derivanti dallo streaming musicale, è importante comprendere cosa sia una royalty.

In termini semplici, una royalty è una forma di pagamento che un artista riceve ogni volta che la sua musica viene utilizzata o riprodotta da un’altra parte.

Questo può includere la trasmissione radiofonica, la riproduzione su film o programmi televisivi, l’utilizzo in pubblicità e, ovviamente, lo streaming online.

Le Royalties derivanti dallo streaming musicale

Lo streaming musicale è diventato uno dei modi più popolari per ascoltare musica, grazie a servizi come Spotify, Apple Music e Amazon Music. Ma come funzionano le royalties in questo contesto?

Le royalties derivanti dallo streaming musicale sono pagamenti effettuati agli artisti in base al numero di ascolti delle loro canzoni su queste piattaforme.

I servizi di streaming pagano le piattaforme di distribuzione, che a loro volta pagano gli artisti in base a un accordo contrattuale.

Le tariffe possono variare considerevolmente, ma in genere, gli artisti ricevono una percentuale dei ricavi generati dagli abbonamenti dei servizi di streaming, nonché dalle inserzioni pubblicitarie.

Come Prevedere le Royalties

Prevedere le royalties derivanti dallo streaming musicale può essere una sfida, ma esistono alcune strategie che gli artisti possono utilizzare per avere un’idea approssimativa dei loro guadagni potenziali:

Utilizza le statistiche di streaming: Molti servizi di streaming forniscono agli artisti accesso alle statistiche dettagliate sulle prestazioni delle loro canzoni. Questi dati possono aiutarti a capire quali canzoni sono più popolari e dove sono ascoltate di più.



Considera la tua base di fan: Il numero di fan che hai e quanto sono impegnati può influenzare direttamente le tue royalties. Più ascolti generi e più fan hai, maggiori saranno le tue potenziali entrate.



Esamina il contratto discografico: Se hai un contratto discografico, assicurati di comprenderne le clausole relative alle royalties. Questo ti darà una visione chiara di quanto puoi aspettarti di guadagnare.



Sfrutta gli analitics della piattaforma di distribuzione: se sei un artista indipendente, molte piattaforme di distribuzione offrono analisi più approfondite delle tue prestazioni su diverse piattaforme di streaming. Queste analisi possono aiutarti a pianificare meglio la tua carriera musicale.

Split delle Royalties per Featuring

Se hai collaborato con altri artisti su una canzone, potresti dover affrontare la questione della divisione delle royalties.

È importante stabilire chiaramente come verranno divisi i guadagni fin dall’inizio.

Per semplificare questo processo, alcune piattaforme offrono la possibilità di effettuare automaticamente gli split delle royalties.

MusicBroker.It, ad esempio, ti offre la possibilità di impostare regole di suddivisione delle royalties in modo che i guadagni vengano distribuiti in modo equo tra tutti i collaboratori.

Questo elimina la necessità di gestire manualmente la divisione delle royalties e garantisce che ogni artista venga compensato in base alla sua contribuzione alla canzone.

In conclusione, le sono un aspetto cruciale dell’industria musicale moderna.

Comprendere come funzionano e come prevederle può aiutarti a pianificare la tua carriera musicale in modo più efficace.

Continua a fare la tua musica e assicurati di ottenere ciò che ti spetta.