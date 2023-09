Le nuove disposizioni del Ministero della Salute per le strutture dove sono in cura persone fragili reintroducono l’uso delle mascherine e i tamponi per coloro che sono sintomatici.



Non solo per il per il Covid-19, ma anche i virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus.

La richiesta di reintrodurre le mascherine arriva da tutto il mondo.



Negli USA, dopo che gli US Open sono stati flagellati dai casi, sono sempre più numerose le voci che chiedono la reintroduzione delle mascherine per contrastare “molte infezioni, in tutti i gruppi della popolazione”.

In Gran Bretagna, ormai si parla di effetto “Barbenheimer” per via delle sale cinematografiche affollate per film di successo come “Barbie” e “Oppenheimer”.

A proposito di complicazioni dal Long Covid e alle malattie neurologiche causate dal Coronavirus, gli studi confermano c'è anche il diabete di tipo 1 tra i bambini sotto i 5 anni.

Proprio la settimana scorsa, l’ OMS ha precisato che “permane il rischio che emerga una variante più pericolosa, che potrebbe portare a un improvviso aumento dei casi e dei decessi”.



In Germania il "sistema di allerta precoce è attivo” e preoccupa la variante BA.2.86, recentemente apparsa in molti paesi del mondo.

Dalla Svizzera, gli esperti confermano che “il virus non ha ancora finito con noi ... Continuerà a far ammalare gravemente alcuni gruppi e a causare complicazioni".