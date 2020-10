Gli artificieri dell'Esercito dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, Unità alle dipendenze della Brigata Pinerolo, sono entrati in azione assieme al nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Taranto appartenente al Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei della Marina Militare per recuperare e far brillare 9 residuati bellici: 3 bombe di aereo da 30 libbre di nazionalità inglese e 6 ordigni di piccolo calibro a caricamento speciale sono stati neutralizzati dai militari.

La complessa attività, che rientra tra quelle previste nell'accordo di programma della bonifica delle aree portuali, sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, ARPA Puglia, e ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientificia e tecnologica applicata al mare), ha visto la collaborazione tra tutte le istituzioni presenti sul territorio.

Le operazioni si sono svolte in una cornice di sicurezza e si sono concluse con successo senza arrecare disagi alla popolazione. Queste attività a supporto della popolazione rientrano tra le competenze istituzionali dell'Esercito e della Marina Militare che, per la bonifica del territorio da residuati bellici,cooperano con le autorità civili locali. (lasottilelinearossa.over-blog.it)