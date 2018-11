Psicoanalisi in scena: Analisi del Vendicatore

Si rinnova la storica collaborazione tra Centro Milanese di Psicoanalisi e Piccolo Teatro di Milano: mercoledì 14 novembre alle 17, nella sede del Centro Milanese di Psicoanalisi in via Corridoni 38, si tiene il primo dei tre appuntamenti con "Psicoanalisi in scena", ciclo di incontri organizzato in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano.

Questo primo incontro, intitolato Analisi del Vendicatore, è dedicato al dramma dell'anglo-irlandese Decla Donnellan "La tragedia del Vendicatore", in scena al Piccolo fino al 16 dicembre.

Ad accogliere e interrogare gli attori dello spettacolo, tra cui Fausto Cabra, interprete del protagonista Vindice, gli psicoanalisti SPI e IPA Ronny Jaffè, presidente CMP e Cristina Saottini, Segretario scientifico CMP.

Ingresso libero.