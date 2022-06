Venerdì si è effettuato il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2022-2023.

Il campionato inizierà alla vigilia di Ferragosto. Nessun incontro di cartello fino alla terza giornata, quando si sfideranno la Fiorentina contro il Napoli e la Juventus contro la Roma.

Il 13 novembre si disputerà l'ultima giornata di campionato prima della pausa per i mondiali del Qatar, la 15esima. Le squadre saranno di nuovo in campo per le ultime quattro giornate del girone d'andata a partire dal 4 gennaio.

