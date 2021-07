Dopo che sono state ufficializzate le decisioni del Governo sull'uso del Green Pass a seguito del CdM di giovedì 22 luglio, alla "sora" Meloni, quella di Io Giorgia (che non è un tentativo di bestemmia, ma il titolo di un libro), come si dice in casi simili, le è partito l'embolo.

Ecco come ha commentato le parole di Draghi... in sequenza:

22 ore fa. Il Governo ha approvato l'obbligo del Green Pass, un lasciapassare che lede la libertà dei cittadini, che devasta ulteriormente la nostra economia e che di fatto impone l'obbligo vaccinale per poter accedere a molte attività della nostra società. La strada della discriminazione e del conflitto tra cittadini è una strada molto pericolosa, in completa controtendenza con quanto stabilito dalla UE che chiedeva proprio di evitare discriminazioni. È incredibile che la sinistra sia europeista solo quando da Bruxelles impongono misure di lacrime e sangue per gli italiani. Questa è l'ennesima vergogna che Fratelli d'Italia contrasterà con tutte le sue forze.20 ore fa. Le discoteche non riapriranno. Con questa assurda decisone il Governo nazionale sferra un colpo mortale alle discoteche, umiliando i tanti lavoratori che operano nel settore. Con una simile e scellerata presa di posizione, si decide di mettere all'angolo le attività legali, controllate e protette, lasciando i giovani in balia dei ritrovi abusivi. Migliaia di lavoratori chiedono di tornare a lavorare subito e in sicurezza. Non esistono lavori di “serie B”: il Governo faccia un immediato passo indietro, altrimenti si rischia la desertificazione economica e sociale. Pronti a combattere al fianco di questi lavoratori.6 ore fa. La cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi, sono le parole di terrore che ha scelto nel rivolgersi agli italiani. I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green Pass è diventato il nuovo “mantra” da imporre. Il resto non conta.A questo punto, vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo:

I Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? Con questa affermazione Draghi sta dicendo che sono condannati a morte coloro che non possono vaccinarsi, come chi affronta radio e chemioterapia? Il Premier Draghi è sicuro quando afferma che i possessori del Green Pass avranno la GARANZIA di non ritrovarsi tra persone contagiose? Ci può fornire i dati scientifici a sostegno di questa tesi? Se a settembre i contagi saranno aumentati nonostante un obbligo vaccinale di fatto - ma per il trasporto pubblico e la scuola non sarà ancora stato fatto nulla - con chi se la dovranno prendere gli italiani, e in particolare gli imprenditori e i lavoratori che avranno pagato per queste misure inefficaci?

È un anno e mezzo che a pagare sono sempre gli stessi: bar, ristoranti, discoteche, il settore dello sport, della cultura e dello spettacolo. Mentre a beneficiarne sono sempre i soliti noti. Sembra che il problema a Palazzo Chigi non sia più il virus, ma le attività.Sottolineare l'incapacità nella gestione della pandemia non significa essere “novax” o andare contro la campagna vaccinale - che ritengo sia fondamentale se fatta con trasparenza e serietà - ma non è accettabile che l’obbligatorietà del foglio verde, di fatto, costringa subdolamente i cittadini a vaccinarsi, pena l'esclusione dalla vita sociale. Questa non è libertà.5 ore fa [in risposta al presidente della Camera che escludeva il Green Pass per l'accesso all'aula]. Premesso che il Green Pass è una misura che danneggia la nostra economia e limita la nostra libertà, non vedo perché non introdurlo anche nel Parlamento. Come al solito, due pesi e due misure, e a rimetterci sono sempre gli italiani. Una volta i grillini avrebbero scatenato l’inferno contro gli assurdi privilegi della “casta”. A quanto pare, hanno gradito il tonno…4 ore fa [in risposta a Burioni che ha ironizzato sugli arresti domiciliari per i novax dal prossimo agosto]. Davvero il prof. Burioni pensa di convincere con questi toni gli italiani a vaccinarsi? E soprattutto, è sulla base di queste lucide "valutazioni scientifiche" che noi limitiamo i diritti fondamentali delle persone, e pensiamo di combattere il mostro del covid? Questa non è scienza, e sfido chiunque a dire che un post del genere possa essere la valutazione di uno scienziato. Frasi del genere non contribuiscono in alcun modo alla campagna vaccinale, servono solo a farsi invitare in televisione e appagare il proprio bisogno di apparire. Ed è vergognoso.2 ore fa. Il surreale controsenso di un Governo che obbliga i suoi cittadini a munirsi di green pass per entrare nelle attività, ma che continua a permettere a chiunque di sbarcare illegalmente - spesso senza nemmeno documenti - passando da un continente a un altro.

La sora Meloni è un fiume in piena e allo stesso tempo un animale in gabbia, perché da una parte deve sostenere che "non è contro" la campagna vaccinale - che però "deve esser fatta con trasparenza e serietà", naturalmente senza spiegare cosa diavolo possa voler dire dato che si tratta di farsi iniettare in un braccio il contenuto di una siringa - e dall'altra deve contemporaneamente sostenere che i cittadini non siano costretti a vaccinarsi, perché devono avere la libertà... di contagiarsi.

Questo la sora Meloni non lo ha detto esplicitamente, ma è come se lo avesse fatto, essendo la logica conseguenza delle sue premesse. Tanto... fa lo stesso, perché gli astutissimi italiani a cui si rivolge non stanno certo a guardare per il sottile.

Tra questi ci sono i "divertenti" novax che ieri sera hanno letteralmente riempito piazza Castello in quel di Torino. Divertenti è un attributo che è dovuto, visto che ascoltando ciò che dicono non si capisce bene quello che sarebbe il problema nel vaccinarsi e quale complotto, finalità comprese, sarebbe alla base nel voler far vaccinare gli italiani da parte dello Stato. E per tale motivo fanno realmente ridere!

Questa è la manifestazione di Torino a cui ne stanno seguendo altre in queste ore, senza dimenticare quella di sabato che si terrà a Cesena...

Ognuno è libero di farsi del male come può... è suo diritto. Rimane meno comprensibile, però, il perché questa gente dovrebbe poi avere il diritto di far del male agli altri, perché questo è quello che accade durante una pandemia quando esiste la possibilità di vaccinarsi per arginare, limitare, evitare il contagio e le sue conseguenze... e si sceglie consapevolmente di non farlo!

Ma gli articoli 16 e 120 della Costituzione i novax li hanno letti? Ma soprattutto, li ha letti la Meloni che, in base a quanto dichiara sta strizzando non uno, ma entrambi gli occhi ai novax? Evidentemente no. Nonostante tutto continua a parlare di attentati alle libertà costituzionali.

E la Meloni è l'ennesimo sovranista che pretende di diventare premier per governare una nazione, ma che, in base a quanto sostiene, sarebbe già imbarazzante come amministratore di condominio.