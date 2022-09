SEMPLICITÀ, CAPARBIETÀ E DETERMINAZIONE LA RICETTA DI UNA DONNA CHE HA DATO LA POSSIBILITÀ DEL BENESSERE LAVORATIVO PIÙ DI OGNI ALTRO AL MONDO!

La vedi così piccola, così solare e allegra pronta a mettersi in discussione in ogni momento. Laura Paci, canicattinese doc, si è fatta da sola. Dal nulla ha costruito una professionalità che l’ha portata ai vertici di una società mondiale che si occupa di elettrodomestici di qualità senza tralasciare gli affetti e la realizzazione di una famiglia accanto al marito Antonio il cui sostegno ha contribuito al suo successo.

Quando è entrata alla Vorwerk nessuno avrebbe pensato che questa donna avrebbe potuto raggiungere vertici così lusinghieri. Ma è bene precisare che dietro a tutto questo c’è un grande lavoro e grande sacrificio.

La cosa davvero bella e importante che rende questa notizia interessante è che Laura Paci, nella convention della Vorwerk tenutasi in Portogallo il 10 settembre scorso, ha ricevuto un riconoscimento per avere incrementato il numero di addetti “produttivi” dell’area cui è responsabile, più di qualsiasi capogruppo nel mondo! In soldoni significa che Laura Paci ha costruito un team che grazie al suo aiuto e alla sua esperienza, empatia e capacità imprenditoriale è cresciuto dando l’opportunità a molti agenti di inserirsi nel mondo del lavoro. Tutto questo con numeri che hanno sbaragliato tutti gli altri capogruppo del mondo!

“Non credevo ai miei occhi quando ho visto il mio nome proiettato nello schermo gigante della convention” E in effetti il suo stupore è ben chiaro nei filmati che girano sul web e che la vedono sempre così piccola ma “gigante” tra tutti. E in periodi come quello che stiamo vivendo creare lavoro o le premesse per un lavoro dignitoso è assolutamente encomiabile.

Dalla nostra terra una donna che dimostra ancora una volta che l’impegno, la perseveranza e la capacità imprenditoriale non conoscono problemi di genere.