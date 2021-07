International Dance va in onda ogni sabato alle 21:30 sulla calabrese Radio Medua e in diversi formati ed orari anche su un circuito italiano ed internazionale che conta ormai molte emittenti. La voce, l'energia e la selezione musicale di International Dance, sono quelle di Pietro Gagliostro, in onda da trent'anni. "International Dance è interamente prodotto con l'uso di cdjs, piatti, mixer e nessun software tipo Traktor o Serato", spiega Pietro, che punta dritto al cuore della questione, ovvero propone musica e dj set di qualità, che regalino emozioni.

Il 3 luglio 2021 International Dance alle 21:30 propone il sound di uno special guest d'eccezione, Alex Belloni. Dopo aver iniziato la sua carriera come "Mr.Axe", ha fatto ballare molti dei locali milanesi e lombardi di riferimento. Già diversi anni fa, per il Capodanno 1998/99, era sul palco del Forum di Assago con Franchino, Ricky Le Roy, Gigi D'Agostino, Articolo 31 (...). Già dal 2011 produce anche musica con diversi team e porta avanti il progetto collettivo Djproducers.it... La sua carriera, riassumendo, è in costante crescita.

Tornando a Pietro Gagliostro e ad International Dance, al link qui sotto trovate una lunga intervista a Pietro Gagliostro, un'intervista perfetta per raccontare almeno un po' della sua passione musicale. Trent'anni di musica, a parole, infatti non si possono mica raccontare… Almeno un po' del giusto mix, però, anche a parole, si sente bene. Eccome.

Intervista a Pietro Gaglistro International Dance: http://bit.ly/AllaDisco-InternationalDance

Il gruppo di International Dance: https://www.facebook.com/groups/internationaldance