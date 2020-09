Storia italiana, una perla connettersi con “LUI”: “ È come ritrovare se stessi”. Energia, leggerezza... come rinascere.

Un’avventura all’interno delle emozioni, che risvegliano la voglia di fermare il tempo, immergendosi in momenti unici di felicità.

È questo lavoro, necessario da conoscere, che aiuta e insegna in qualche modo l'arte, sempre più ignorata, soprattutto la nostra, personalissima, che con la riflessione possiamo far emergere.

Il battesimo la LXXVII° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2020 , il padre di questa “simpatica creatura” che ha nome Giorgio Verdelli, il regista, ha attinto all’immenso patrimonio dell’archivio personale di Conte, unendolo a materiale realizzato ad hoc: interviste, riprese dei tour internazionali e occasioni di una carriera unica. Con una straordinaria carrellata di testimonianze: Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo.

NEI CINEMA ITALIANI SOLO IL 28, 29, 30 SETTEMBRE



Paolo Conte, Via con me è prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, MYMovies.it, Rockol.it e con Concerto Music.

